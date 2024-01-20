Ürdün Kraliyet Kudüs İşleri Komisyonu Kütüphanesi Filistin Araştırmalarına İmkan Sunuyor

Ürdün Kraliyet Kudüs İşleri Komisyonu Kütüphanesi, Filistin ve özellikle de Kudüs'le ilgili araştırma yapmak isteyenlere ve akademisyenlere geniş imkanlar sunuyor.

Ürdün'de 1971'de kurulan Kraliyet Kudüs İşleri Komisyonuna bağlı kütüphane, bünyesindeki 5 bin 500 eserle Filistin meselesine ışık tutuyor.

Başkent Amman'daki kütüphanenin müdavimleri matbu eserlerin yanı sıra elektronik kaynaklardan da istifade edebiliyor.

Kütüphanenin faaliyet alanları

Kütüphane, Filistin ve Kudüs hakkında belge niteliğindeki kitapların yazılmasına iştirak etmek, bunlarla ilgili günlük bültenler hazırlamak, raporlar yayımlamak ve Arap, İslam ve dünya ülkelerinin Filistin meselesiyle ilgili pozisyonlarını takip etmek gibi faaliyetlerde bulunuyor.

Kaynaklarını, uluslararası sergilerden satın alınan ya da çeşitli akademik kurumlar ile bilgi merkezlerinden hediye edilen kitaplardan temin eden kütüphane; sergi, konferans ve seminerlerde ve Komisyonu ziyarete gelenlere ücretsiz olarak kitap dağıtımı yapıyor.

Kütüphane çalışanları ise Osmanlı arşivinde muazzam el yazmaları bulunduğuna, bu nedenle de Türkiye'deki belgelerin ehemmiyetine vurgu yapıyor.

Ürdün Kraliyet Kudüs İşleri Komisyonu Genel Sekreteri Abdullah Kenan, kütüphanede, araştırmacıları bilgi kaynaklarıyla buluşturduklarını, ayrıca farklı şahsiyetlerle röportajlar yaparak bu kişilerle tanışma olanağı sunduklarını ifade ediyor.

Araştırmacı ve akademisyenlerin uğrak noktası

İngilizce, Arapça ve Fransızca çok sayıda kaynağı barındıran kütüphane, başta siyasetçiler olmak üzere toplumun farklı kesimlerinden çok sayıda kişi tarafından istifade edilen bir merkez.

Filistinli mülteciler ve Birleşmiş Milletler üzerine doktorası bulunan Yunus et-Temimi, kütüphanenin, Kudüs başta olmak üzere Filistin'le ilgili bilgi kaynağı olduğunu ifade etti.

Kütüphanenin, kaynak, bilgi ve bunların yayımlanması bakımından sürekli geliştiğini kaydeden Temimi, okuyucuların, burada yayımlanan bilgilerin doğruluğundan emin olduğunu söyledi.

Kudüs tarihi konusunda araştırma yapan Able el-Muhtedi ise kütüphanenin, Kudüs'le ilgili ihtisas kütüphanelerinin en iyisi ve belki de ilki olduğunu belirtti.

Araştırmacıların aradığı her türlü bilgiyi bu kütüphanede bulduğunu vurgulayan Muhtedi, 20 yıldır gelip gittiği kütüphanede istatistiki kaynaklardan, haritalardan ve özel çalışmalardan faydalandığını dile getirdi.