Üye Girişi
Haberler

Ürdün Kraliyet Kudüs İşleri Komisyonu Kütüphanesi Filistin Araştırmalarına İmkan Sunuyor

Güncelleme:
Abone Ol

Ürdün'de bulunan Kraliyet Kudüs İşleri Komisyonu Kütüphanesi, Filistin ve Kudüs ile ilgili araştırma yapmak isteyenlere geniş imkanlar sunuyor. Kütüphane, matbu eserlerin yanı sıra elektronik kaynaklardan da istifade edebilme imkanı sağlıyor. Filistin ve Kudüs hakkında belge niteliğindeki kitapların yazılmasına katkıda bulunan kütüphane, ayrıca sergi, konferans ve seminerlerde ücretsiz kitap dağıtımı yapıyor.

Ürdün Kraliyet Kudüs İşleri Komisyonu Kütüphanesi, Filistin ve özellikle de Kudüs'le ilgili araştırma yapmak isteyenlere ve akademisyenlere geniş imkanlar sunuyor.

Ürdün'de 1971'de kurulan Kraliyet Kudüs İşleri Komisyonuna bağlı kütüphane, bünyesindeki 5 bin 500 eserle Filistin meselesine ışık tutuyor.

Başkent Amman'daki kütüphanenin müdavimleri matbu eserlerin yanı sıra elektronik kaynaklardan da istifade edebiliyor.

Kütüphanenin faaliyet alanları

Kütüphane, Filistin ve Kudüs hakkında belge niteliğindeki kitapların yazılmasına iştirak etmek, bunlarla ilgili günlük bültenler hazırlamak, raporlar yayımlamak ve Arap, İslam ve dünya ülkelerinin Filistin meselesiyle ilgili pozisyonlarını takip etmek gibi faaliyetlerde bulunuyor.

Kaynaklarını, uluslararası sergilerden satın alınan ya da çeşitli akademik kurumlar ile bilgi merkezlerinden hediye edilen kitaplardan temin eden kütüphane; sergi, konferans ve seminerlerde ve Komisyonu ziyarete gelenlere ücretsiz olarak kitap dağıtımı yapıyor.

Kütüphane çalışanları ise Osmanlı arşivinde muazzam el yazmaları bulunduğuna, bu nedenle de Türkiye'deki belgelerin ehemmiyetine vurgu yapıyor.

Ürdün Kraliyet Kudüs İşleri Komisyonu Genel Sekreteri Abdullah Kenan, kütüphanede, araştırmacıları bilgi kaynaklarıyla buluşturduklarını, ayrıca farklı şahsiyetlerle röportajlar yaparak bu kişilerle tanışma olanağı sunduklarını ifade ediyor.

Araştırmacı ve akademisyenlerin uğrak noktası

İngilizce, Arapça ve Fransızca çok sayıda kaynağı barındıran kütüphane, başta siyasetçiler olmak üzere toplumun farklı kesimlerinden çok sayıda kişi tarafından istifade edilen bir merkez.

Filistinli mülteciler ve Birleşmiş Milletler üzerine doktorası bulunan Yunus et-Temimi, kütüphanenin, Kudüs başta olmak üzere Filistin'le ilgili bilgi kaynağı olduğunu ifade etti.

Kütüphanenin, kaynak, bilgi ve bunların yayımlanması bakımından sürekli geliştiğini kaydeden Temimi, okuyucuların, burada yayımlanan bilgilerin doğruluğundan emin olduğunu söyledi.

Kudüs tarihi konusunda araştırma yapan Able el-Muhtedi ise kütüphanenin, Kudüs'le ilgili ihtisas kütüphanelerinin en iyisi ve belki de ilki olduğunu belirtti.

Araştırmacıların aradığı her türlü bilgiyi bu kütüphanede bulduğunu vurgulayan Muhtedi, 20 yıldır gelip gittiği kütüphanede istatistiki kaynaklardan, haritalardan ve özel çalışmalardan faydalandığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin Amman Ürdün Kudüs Kültür Uluslararası İlişkiler Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ali Talip Özdemir kimdir? Ali Talip Özdemir kaç yaşında, nereli? Ali Talip Özdemir hayatı ve kariyeri! Hakan Bahadır kimdir, nereli? Hakan Bahadır hayatı ve kariyeri! Hakan Bahadır ne mezunu? Abdullah Özdemir kimdir, nereli? Abdullah Özdemir hayatı ve kariyeri! Abdullah Özdemir ne mezunu? Abdullah Küçükoğlu kimdir, ne mezunu? Abdullah Küçükoğlu hayatı ve kariyeri! Abdullah Küçükoğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Candaroğlu kimdir, ne mezunu? Mustafa Candaroğlu hayatı ve kariyeri! Mustafa Candaroğlu kaç yaşında, nereli? Ömer Arısoy kimdir, ne mezunu? Ömer Arısoy kaç yaşında, nereli? Ömer Arısoy hayatı ve kariyeri! Gökhan Yüksel kimdir? Gökhan Yüksel kaç yaşında, nereli? Gökhan Yüksel hayatı ve kariyeri! Hüseyin Coşkun kimdir, kaç yaşında? Hüseyin Coşkun ne mezunu? Mevlüt Öztekin kimdir? Mevlüt Öztekin hayatı ve kariyeri! Mevlüt Öztekin ne mezunu? Hasan Tahsin Usta kimdir? Hasan Tahsin Usta kaç yaşında, nereli? Hasan Tahsin Usta hayatı ve kariyeri! Mehmet Ergün Turan kimdir? Mehmet Ergün Turan hayatı ve kariyeri! Mehmet Ergün ne mezunu? Serkan Toper kimdir, nereli? Serkan Toper hayatı ve kariyeri! Serkan Toper ne mezunu? İlknur Kovaç kimdir, nereli? İlknur Kovaç hayatı ve kariyeri! İlknur Kovaç ne mezunu? İsmet Yıldırım kimdir, nereli? İsmet Yıldırım hayatı ve kariyeri! İsmet Yıldırım ne mezunu? İlhan Ocaklı kimdir, nereli? İlhan Ocaklı hayatı ve kariyeri! İlhan Ocaklı ne mezunu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title