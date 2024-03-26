Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistinlilerin topraklarından tehcir edilmesini reddetti

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistinlileri topraklarından tehcir edecek her türlü planı reddettiklerinin altını çizerek, Gazze'de kalıcı ateşkesin öncelikli meseleleri olduğunu belirtti.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Azzam el-Hatib ve Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği 3. Theophilos'un da aralarında bulunduğu Kudüs'ten bazı şahsiyetleri başkent Amman'da kabul etti.

Kral Abdullah, Filistinlilerin topraklarında direnmeleri ve kutsallarını savunmaları için desteklerini sürdüreceklerini kaydetti.

İşgal altındaki Kudüs'teki Müslümanların ve Hristiyanların kutsallarını savunmanın önemini vurgulayan Abdullah, Filistinlileri topraklarından tehcir eden her türlü planı reddettiklerini belirtti.

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da devam eden ihlallerine tüm güçleriyle karşı çıkacaklarını ve Yahudi yerleşimcilerin tansiyonu yükselten şiddet eylemlerinin durması gerektiğini tekrarlayan Abdullah, " Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması öncelikli meseledir." ifadelerini kullandı.

Kral Abdullah, Gazze Şeridi'ndeki insani felakete dikkati çekerek, İsrail'e insani yardımların girişine izin vermesi çağrısı yaptı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 414 Filistinli öldürüldü, 74 bin 787 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.