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Ünye'de trafik kazası: 2 kişi yaralandı

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Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ünye Devlet Sahil Yolu Yüceler Mahallesi mevkisinde, Murat T. (40) yönetimindeki 06 DAH 267 plakalı hafif ticari araç ile Şükrü A'nın (21) kullandığı 60 TZ 384 plakalı hayvan yemi yüklü tır çarpıştı.

Yaralanan sürücüler, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarpışmanın etkisiyle bariyerlere çarparak devrilen tırdan yola saçılan yem çuvalları, iş makinesiyle temizlendi.

Kaynak: AA / Güncel

Ordu Ünye Hastane Trafik Kaza Yaşam Güncel Haberler

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