UNWomen Türkiye Direktörü Varbanova: Kadın erkek eşitliğini yakalamamız 100 yılı bulabilir

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı'nın (WALD), geleceğin liderleri olacak gençleri bugünün liderleriyle buluşturduğu 'Wald Uluslararası E-Parlamento 6. Gençlik Oturumu', Yeditepe Üniversitesi Küresel Eğitim ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KEKAM) iş birliğiyle Yeditepe Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

'Birleşmiş Milletler Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü' kapsamında düzenlenen gençlik oturumu, İSTEK Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Yalova Valisi Hülya Kaya, UNWomen Türkiye Direktörü Asya Varbanova, Demirören İK Grup Başkanı Elif Karacaoğlu ve Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yeşim Ekinci, Demirören Medya Eğitim Projeleri Grup Direktörü Nuran Çakmakçı moderatörlüğünde öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Konuşmacılar, kadının özel sektörde, yerel yönetimlerde, politikada ve hayatının her alanında olması gerektiğini vurgulayarak kadın erkek eşitsizliğin ilk önce aile temelinde değişmesi gerektiğini vurguladı.

Programa ayrıca, KEKAM Müdürü Doç. Dr. Gökçe Bayındır Goularas, WALD Akademi Direktörü Hülya Alper ve çok sayıda öğrenci katıldı.

VALİ KAYA: GİRİŞİMCİ KADIN YETİŞTİRMELİYİZ

Yalova Valisi Hülya Kaya, olaylara işin ekonomi tarafından baktığını ifade ederek, "Türkiye'nin geçtiği bu ekonomik dar boğaz en çok kadınları etkiliyor. Mesela üç tane evladınız var. Bir tanesi erkek iki tanesi kız diyelim. Aile dar boğaza düştüyse hangisi okuyacak dediğimizde, 'tabii ki erkek' diyor. Neden erkek? Yani erkeğin üzerinde çok duruluyor. Diyor ki 'benim okutmaya gücüm yok. Erkek evladı okutayım, diğeri de zaten evlenip gidecek.' Meslek edindirmeyle ilgili de ya da iş kurmayla ilgili hep erkek destekleniyor. Ben her gittiğim yerde şunu söylüyorum; girişimci kadın yetiştirmeliyiz, kadına yönelik şiddetle mücadelede ilaç bu. Kadının ayakları üzerinde durması gerekiyor. Bu ilerlemeyi yani eşitliği nasıl sağlayabiliriz? Aslında kadına ekonomik bağımsızlığını vererek bunu sağlayabiliriz. Onun dışındaki her şey suni duruyor. Kadın eğer parasını kazanıyorsa, o aileye ekmek getiriyorsa, söz söyleme hakkına sahip. Yoksa tam bir eşitlikten bahsedemiyoruz. Her bir kadının mesleği olmalı. Para kazanabilecek, kapasitesi olmalı, onu görmeli ve toplum da bunu desteklemeli" ifadelerini kullandı.

VARBANOVA: TAM ANLAMIYLA EŞİTLİĞE SAHİP BİR ÜLKE HALA YOK

Öğrencilerden gelen 'Kadınların yaşadığı sorunlarla ilgili çıkarımlarınız nedir?' sorusuna yanıt veren UNWomen Türkiye Direktörü Asya Varbanova, "Dünya çapında her ülkede tam anlamıyla hala eşitliğe sahip bir ülke yok. Sektörlere baktığımızda da, bunu görebiliyoruz. Parlamentoya, belediyelere, valilere, özel sektöre, şirketlere bakalım bu sektörlerin hepsinde erkekler hep ön planda, kadınlar ise daha geri planda kalıyor. Karar verici noktalarda daha fazla erkeğin olduğunu görüyoruz. Bilim, teknoloji, yapay zeka, endüstri gibi tüm dijital dünyayı belirleyenler erkekler. Kadınlar bilim ve yapay zekada daha geri planda tutuluyor. Şu anda dünyanın genel durumuna baktığımızda, eşitlik notasında iyi durumda olmadığımızı söyleyebiliriz. Kadınlar, daha fazla lider ve karar verici pozisyonlarda olmadığı sürece dünyadaki genel sorunları çözmek daha da zorlaşacak. Bu nedenle kadınların, karar verici yerlerde olması toplum için çok önemli. Dünya çapında baktığımız kadın liderlerin aldığı kadarların daha iyi olduğunu görüyoruz. Bunu Kovid-19 döneminde de gördük. Türkiye'de oldukça güçlü ve eğitimli kadınlar var. Ancak parlementoda bu sayı yüzde 20. Bu yüzde, istediğimizin çok altında ve bizim hesaplamalarımıza göre bu hızla devam ederse eşitliği yakalamamız yüz yılı bulabilir" dedi.

"ERKEĞE VE KADINA VERİLEN FIRSAT EŞİT DEĞİL"

Kadınlara ve erkeklere verilen fırsatların eşit olmadığını ifade eden Varbanova, "Bu eşitsizlik özel hayatımızda başlıyor. Örneğin, kız ve erkek çocuğuna aynı şekilde davranılmıyor. Bu konuda çok yol alsak da yeterli değil. Bunun yanı sıra önemli tüm pozisyonlarda erkekleri görüyoruz. Bu da eşitlik konusunda değişen pek bir şeyin olmadığını gösteriyor ve bu dünyanın birçok yerinde böyle. Erkeklerin daha iyi lider ve daha iyi iş yöneteceği söyleniyor. Kadınların ise evde çalışması ve çocuklara bakması söyleniyor. Bu söylemler hala çok yaygın ve yaşanıyor. Hatta kadın hata yaptığında eşi tarafından dövülmesi gerektiğini düşünen insanlar olduğunu biliyoruz ve hala bu insanlar var. Bunları yenmemiz gerekiyor, bu eşitsizliği kendi özel alanlarımızda, evlerimizde yenersek ilerleyebiliriz. Evde çocuklara bakan da ev işini yapan da kadın, bu sorumluğu sadece kadın değil erkeğin de üstlenmesi gerekiyor" diye konuştu.

DALAN: DOĞA VE TABİAT BİLE BU EŞİTLİĞİ KESİNLİKLE SAĞLIYOR

İSTEK Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, açılış konuşmasında "Tanrı öyle yaratmış ki dünyadaki kadın erkek nüfusu hep eşit, çok enteresan. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'da erkekler çok azalmış ama erkek doğum oranı birden bire hızlanmış ve eşitliği sağlanmış. Doğa ve tabiat bile bu eşitliği kesinlikle sağlıyor. Kadın haklarının tarih boyunca en iyi verildiği, kadının dünya tarihi boyunca en iyi olduğu Türk kültürüdür. Bu kültürü ayakta tuttuğumuz müddetçe kadınlar da olması gereken yerde her zaman olur. Erkeğin yaptığı her işi kadın daha iyi yapar ama kadının yaptığı her işi erkek yapamaz. Kadın dünyayı, insanlığı ayakta tutan çocuğu doğurabilir. Erkekte böyle yaratıcılık var mı ? Yaratıcı kadınlarımıza en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

KARACAOĞLU: KIDEM, PERFORMANS, VEFA VE ETİK KURALLARIN CİNSİYET İLE İLGİLİ OLMADIĞI DÜŞÜNCESİNDEYİZ

Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu, "Demirören Medyada biz çalışanlarımıza ücretlendirme veya atama, terfi mekanizmalarında öncelikli olarak şu anki vazifelerindeki performanslarına, yarattıkları katma değere, pozisyon harici yarattıkları ürün ve proje ile ilgili artı değerlerine bakarak yol alıyoruz, bunları göz önünde bulunduruyoruz. Dolasıyla, 'Eşit işe eşit ücret' deyince bizde girişte bir anlam ifade ediyor ve orada hiç bir ayrım yapmıyoruz" diye konuştu.

PROF. DR. EKİNCİ: ÖNCELİKLE ERKEKLERİ EĞİTMELİYİZ

Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yeşim Ekinci, "Biz bu üniversitede şanslıyız. Bu üniversitenin içerisinde kadın ve erkek kavramını bıraktık. Ülkenin her kesimi için bizlerin daha yüksek pozisyonlara gelebilmemiz lazım. Öncelikle erkekleri eğitmeliyiz, erkeklerin eğitimi şart. Bizlere yüklenen birtakım sorumluluklar ve görevler var. Kadını ve erkeği ailenin içerisinde de eşit duruma getirmemiz lazım. Bulunduğunuz yerde kadın erkek kavramının bile konuşulmuyor olması çok keyifli bir şey" diye konuştu.

Konuşmaların ardından panelistlere plaket takdim edildi.