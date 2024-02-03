UNRWA'ya mali desteğin kesilmesiyle Gazze'deki insani durum tehlikede

GAZZE, 3 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini Perşembe günü yaptığı açıklamada, 16 ülkenin ajansa mali desteği kesmesinin ardından Gazze'deki 2 milyondan fazla kişinin insani durumunun daha da kötüleşme riski altında olduğunu söyledi.