Umuk Akdoğan, servis aracının direksiyonuna geçti: “Geçen yıldan bu yıla 7 litre, son seçimden bu yana 40 litre mazotumuzu kim çaldı?'

(ANKARA) - YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde okul servisçilerinin yaşadığı ekonomik sorunlara dikkati çekerek, hem servisçi esnafının hem de velilerin mağdur olduğunu söyledi. Akdoğan, TBMM'de yaptığı basın açıklamasının ardından bir okul servisinin direksiyonuna geçerek servisi benzinliğe götürdü. Burada bin lira karşılığında alınabilen mazot miktarını gösteren Akdoğan, "Geçen yıldan bu yıla 7 litre, son seçimden bu yana 40 litre mazotumuzu kim çaldı" diye sordu.

YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, TBMM'de yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde okul servisçilerinin yaşadığı ekonomik sorunlara ilişkin açıklama yaptı. Hem servisçilerin hem de velilerin mağdur olduğuna dikkati çeken Akdoğan, okul servisçilerinin sorunlarını altıncı yıldır aynı dönemde gündeme getirdiğini belirterek, servisçi esnafının çocukları taşıdığını ve konunun ihmal edilemeyecek kadar önemli olduğunu söyledi. Akdoğan, "Servisçi esnafımız bizim canımızı taşıyor, evlatlarımızı taşıyor. Başka hiçbir şey değil. Yani şakaya gelecek bir konu değil, ihmal edilecek bir konu değil. İstiyoruz ki çocuğumuzun can güvenliği korunsun, istiyoruz ki servisimiz kazansın, istiyoruz ki velimizin cebi yanmasın" dedi.

Servis maliyetlerinin artmasının hem velileri hem de çocukların güvenliğini etkilediğini belirten Akdoğan, servis ücretlerindeki artışın esnafın maliyetlerini karşılamaya yetmediğini söyledi. Akdoğan, "Geçen sene ile bu sene arasında baktığımızda okul servis ücretlerine ortalama yüzde 25, yüzde 30 zam gelmiş. Şimdi bu yüzde 25, yüzde 30'luk zam servisçimiz için baktığımızda yeterli değil. Servisçi esnafımızın mazotundan lastiğine, balatasından aküsüne hangi kalemi sorarsanız sorun servisçi esnafımızın maliyetleri bu yüzde 25, yüzde 30 bandının üstünde" diye konuştu.

"DEVLET BABA GÖREVİNİ YAPACAK"

Velilerin gelirlerinin ise aynı oranda artmadığına dikkati çeken Akdoğan, servis ücretlerinin hem esnaf hem de veliler açısından sürdürülebilir hale gelmesi için devletin okul taşımacılığında devreye girmesi gerektiğini belirtti. Akdoğan, "Eğer bu yüzde 25'lik, yüzde 30'luk zam servisçiler için yeterli değilse, bu yüzde 25'lik, yüzde 30'luk zam velilere çok geliyorsa o zaman devlet baba görevini yapacak. Devlet baba görevini yapacak. Servis ücretlerinde, okul taşımacılığında devlet devreye girecek" dedi.

"BİN LİRAYA 50 LİTRE MAZOT ALIYORDUM"

Akdoğan, açıklamasının ardından okul servisiyle TBMM yakınlarındaki bir benzin istasyonuna giderek mazot fiyatlarındaki değişimi uygulamalı olarak gösterdi. 2023 yılında bin liraya yaklaşık 51 litre mazot aldığını belirten Akdoğan, geçen yıl aynı parayla 18 litre mazot alabildiğini, bu yıl ise bin liraya yaklaşık 11 litre mazot alınabildiğini söyledi.

Benzinlikte bin liralık mazot alan Akdoğan, "Aynı benzinlik, aynı pompa. Bin lira verdim, 18 litre mazot aldım. Şimdi bin lirayı veriyorum. Bakalım ne alacağız. AK Parti son kez iktidara geldiğinde 2023 senesinde olsaydık buradan 51 litre mazot almamız gerekirdi. Şimdi merak ediyorum, ne oldu" ifadelerini kullandı.

Mazot alımının tamamlanmasının ardından Akdoğan, 2023 yılındaki alım gücü ile bugünkü alım gücü arasındaki farkı göstererek, "Arkadaşlar, şu pompadan 2023 yılında AK Parti son kez iktidara geldiğinde bin lira karşılığında 51 litre mazot akıyordu. Bin lira verirsen bu pompadan akan mazot 51 litreydi. Şimdi 1.000 lira verdim, 11 litre aktı. Arkadaşlar, soruyorum: Kim çaldı bizim 40 litre mazotumuzu" diye konuştu.

Geçen yılki alım gücüne de dikkati çeken Akdoğan, "Daha geçen sene buraya geldiğimde bin lira verdiğimde bu pompadan 18 litre mazot aktı. Şimdi 11 litre. Geçen yıldan bu yıla 7 litre, son seçimden bu yana 40 litre mazotumuzu kim çaldı" dedi.

Akdoğan, mazot fiyatlarındaki artışın okul taşımacılığı yapan esnafın maliyetlerini doğrudan etkilediğini belirterek, "Okul taşımacılığındaki arkadaşlarımız bu zamlara nasıl dayansınlar? Yavrularımızı güvenli bir şekilde nasıl taşısınlar? Velilerimiz bu zamlara nasıl dayansınlar? Bu servis paralarını nasıl versinler? Üç soru sordum. Beş çözüm önerisi. Çözüm önerilerimizi hep birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sıraladık" ifadelerini kullandı.

"SERVİSÇİ ESNAFININ ÜZERİNDEKİ VERGİ YÜKÜNÜ DEVLET ÜSTLENMELİ"

Akdoğan, ilk çözüm önerilerinin servisçi esnafının üzerindeki vergi yükünün azaltılması olduğunu belirterek, hasılata dayalı vergi sistemine geçilmesi gerektiğini söyledi. Akdoğan, "Madem hem servisçi zorda hem veliler zorda, o zaman devlet baba araya girmeli. Servisçi esnafının üzerindeki vergi yükünü devlet baba üstlenmelidir. Vergi alırken hasılata dayalı vergi sistemini uygulayacaksınız. Uygulanması gerektiğini söylüyoruz. Seçimlere kadar uygulanması gerektiğini söylüyoruz. Seçimlerden sonra biz uygulayacağız" dedi.

İkinci çözüm önerilerinin servisçilerin yaptığı harcamalarda desteklenmesi olduğunu belirten Akdoğan, "Servisçi esnafımızı mazot alırken, lastik alırken, yedek parça alırken desteklemek zorundayız. Bunları alırken aldığımız vergilerden de devlet kaçınmalı. Çocuklarımız son model servislere binsin, bütün çocuklarımız binsin, canları korunsun. Servisçi esnafımız çocukların canını taşıyor. Dolayısıyla bir sübvansiyona ihtiyaç var. Ne demek sübvansiyon? Destekleme demek" ifadelerini kullandı.

"ÖZEL OKULLAR SERVİS TAŞIMACILIĞINDAN KAZANÇ ELDE ETMEMELİ"

Akdoğan, dördüncü çözüm önerisinin özel okullara yönelik olduğunu belirterek, servis taşımacılığından elde edilen kazançlara son verilmesi gerektiğini söyledi. Akdoğan, "Özel okullar, özel okullara bir çağrıdır. Servis taşımacılığından eğer bir kazanç elde ediliyorsa buna son verilecek" dedi.

"DÖRT KALEMDE DEVLETİN DESTEĞİNE İHTİYAÇ VAR"

Akdoğan, servislerde görev yapan yardımcı personelin maliyetinin de devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Yardımcı personelle ve ilgili çok önemli noktalar var. Bu servislerimizde çocuklarımız için yardımcı personeller var. Her bir veli bunun için biner lira ödüyor. Ama bu 18 kişilik servise 18 bin lira yardımcı personel desteği veliden geliyor. Servisçi esnafımız geri kalan 22 bin lirayı cebinden veriyor. Buraya da devlet destek olacak" diye konuştu.

Akdoğan, okul servisçileri ve velilerin yaşadığı sorunların çözümü için devlet desteğine ihtiyaç olduğunu belirterek, "Dört kalemde devletin desteğine ihtiyaç var. Özel okullar için de ayrı bir düzenleme ihtiyaç var. Bunlar yapılırsa bu çözüm önerileriyle servisçi esnafımız da burada. Servisçi esnafımız da rahat edecek. Personelimiz de rahat edecek. Velimiz de rahat edecek" dedi.

Kaynak: ANKA