Ümraniye'de İş Yerine Ait Para Gasbedildi

ÜMRANİYE'de iş yerine ait parayı bankadan çeken iki kişi, yolda motosikletli 2 şüpheli tarafından gasbedildi. 500 bin liranın gasbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansırken, polisler şüphelileri kısa sürede yakaladı. Gaspçılar tutuklanırken çalınan 500 bin liranın 345 bin lirası kurtarıldı.

Olay, 12 Ocak Cuma Günü saat 12.00 sıralarında Ümraniye Şerifali Mahallesi Bayraktar Bulvarı'nda meydana geldi. U.Y. adlı kişi, muhasebecisi S.A. ve iş yerinde kurye olarak çalışan M.F.G.'ye bankadan 900 bin lira çekmesini ve kendisine getirmesini istedi. İki kişi bankadan para çektikten sonra otomobille yola çıktı. O sırada üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet, S.A. ve M.F.G.'nin otomobiline çarptı. Kaza sonrası otomobilden inen S.A. ve M.F.G. motosiklettekilerle tartışmaya başladı. Motosikletli 2 kişi, otomobildeki iki kişiye saldırarak yanlarında bulunan 900 bin liranın 500 bin TL'sini gasbetti.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İhbar üzerine Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışma sonucunda olayı gerçekleştiren kişilerin S.İ, L.E.H., C.K. ve K.A. olduğu tespit edildi. 4 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte gasbedilen 500 bin liranın 345 bin 800 lirası ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

GASP ANI KAMERADA

Öte yandan yaşanan gasp anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; motosikletin otomobile çarptığı, bu sırada sürücünün otomobilden inerek motosikletlilerle tartıştığı ve paraların gasbedildiği görülüyor. Paraları alıp kaçmaya çalışan motosikletliyi çevredeki bir vatandaşın çelme takarak durdurmaya çalıştığı ve paraların gasp sırasında çevreye saçıldığı anlar yer alıyor.