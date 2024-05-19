Ümraniye Belediyesi Özel Gereksinimli Bireyler İçin Festival Düzenledi

Ümraniye Belediyesince, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, özel gereksinimli bireyler için festival düzenlendi.

Ümraniye Millet Bahçesi'nde düzenlenen "En-Şen Festivali"nde geleneksel çocuk oyunları, sahne gösterileri ve workshop etkinlikleri yapıldı. Festivale katılan özel gereksinimli çocuklar ve gençler aileleriyle resim, baskı, ebru ve ahşap boyama atölyelerini gezdi.

Festival alanındaki kaşıkla yumurta taşıma, çuval yarışı, mandal takma, halka geçirme, seksek ve penaltı oyunları renkli görüntülere sahne oldu. Ayrıca etkinliklere katılan gençlere ve çocuklara madalya da verildi.

Festivale katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağan ettiği bu özel günde, özel gereksinimli bireylerin aileleriyle hem eğlenmelerini sağlamak hem de farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Yıldırım, bugün ayrıca, Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde, özel gereksinimli bireylerin de katılımıyla yürüyüş düzenleyeceklerini aktararak, belediye olarak özel gereksinimli çocukların her türlü istek ve arzusunu yerine getirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Festivalde sergilenen resim, baskı, ebru ve ahşap boyama atölyelerini gezerek, ürünler hakkında bilgi alan Yıldırım, gençler ve aileleriyle sohbet etti.

Ümraniye'deki TOGEM-DER Özel Eğitim Meslek Okulu 11'inci sınıf öğrencisi Ömer Asaf Türkmen, 4 kez yüzme şampiyonu olduğunu belirterek, hedefinin Kayseri'deki yarışmada da birincilik elde etmek olduğunu söyledi.

12. sınıf öğrencisi Uğurhan Temur da Konya'da düzenlenen 400 metre koşuda dördüncülük, İstanbul'daki yüzme yarışlarında da ikincilik ve üçüncülükler elde ettiğini belirterek, "Çok mutluyum. Hedefim daha çok şampiyonluklar." diye konuştu.