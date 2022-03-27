- Umman'da toprak kayması: 6 ölü

MUSKAT - Umman'ın başkenti Maskat'ta taş ocağında meydana gelen toprak kaymasında 6 işçinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Umman'ın başkenti Maskat'tan yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunan Al-Dhahirah vilayetindeki Ibri'deki taş ocağında toprak kayması meydana geldi. Umman Sivil Savunma ve Ambulans Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, Pazar günü kuzey Umman'da kaya kaymalarının bir taş ocağını sardığı ve 6 işçinin hayatını kaybettiği, çok sayıda işçinin kayıp olduğu açıklandı. Taş ocağında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.