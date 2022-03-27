Umman'da toprak kayması: 6 ölü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Umman'da toprak kayması: 6 ölü

İhlas Haber Ajansı - Muhammed Rabah - Güncel
 - Güncelleme:

- Umman'da toprak kayması: 6 ölü Umman'ın başkenti Maskat'ta taş ocağında meydana gelen toprak kaymasında 6 işçinin hayatını kaybettiği açıklandı.

- Umman'da toprak kayması: 6 ölü

MUSKAT - Umman'ın başkenti Maskat'ta taş ocağında meydana gelen toprak kaymasında 6 işçinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Umman'ın başkenti Maskat'tan yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunan Al-Dhahirah vilayetindeki Ibri'deki taş ocağında toprak kayması meydana geldi. Umman Sivil Savunma ve Ambulans Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, Pazar günü kuzey Umman'da kaya kaymalarının bir taş ocağını sardığı ve 6 işçinin hayatını kaybettiği, çok sayıda işçinin kayıp olduğu açıklandı. Taş ocağında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Umman'da toprak kayması: 6 ölü

Umman'da toprak kayması: 6 ölü

Umman'da toprak kayması: 6 ölü

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Güncel

Maskat, Umman, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title