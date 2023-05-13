ULUSLARARASI HAVALİMANI KAVŞAĞINA ÇÖZÜM ARANIYOR

Antalya Havalimanı girişinde yaşanan araç yoğunluğu, kavşakta yapılan düzenleme ile müdahale edilmeye çalışıldı.

Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege, yaşanan trafik yoğunluğuna tepki gösterirken, Antalya Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç ise kavşaktaki düzenlemenin henüz tamamlanmadığını söyledi.

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin iniş yaptığı Antalya Havalimanı'nın girişi önündeki Havalimanı- Lara Yolu'ndaki kavşakta araç yoğunluğu nedeniyle trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Turizm sezonunun açılmasıyla bölgeye gelen araç sayısındaki artış, Altıntaş bölgesindeki devam eden inşaatlarda çalışan kamyonların yolu kullanması, yol üstünde bekleme yapan araçlar nedeniyle zaman zaman havalimanı giriş istikametinde trafiği kilitliyor.

Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla trafik sıkışıklığına tepki gösterdi. Gül Ege paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Antalya Uluslararası Havalimanı yolundan Kundu istikametine gidişi acilen kapatmalısınız. Uluslararası havalimanı girişi bu kadar rezil olamaz. Antalya burası. Sağda bekleme yapan araçlar, solda Kundu'ya giden TIR'lar. Akıl tutulması resmen. Çok uçak kaçırır insanlar burada."Bölgedeki trafik sorununa çözüm olarak UKOME tarafından alınan karar ile havalimanı girişi ile Kundu bölgesine gidiş istikametine dönüşlerin yapılacağı şeritler ayrıldı. Çalışmaların henüz tamamlanmadığı kavşakta örülme boyu daha da geriye çekilecek, refüj daraltılıp yol genişletilerek sıkışıklığa çözüm üretilmeye çalışılacak.

Konuyla ilgili konuşan Yeliz Gül Ege, geleceğe yönelik düzenlemelerin iyi yapılması gerektiğini söyledi. Gül Ege, "Antalya'yı dünya biliyor ve hemen hemen her ülkeden ziyaretçi geliyor. Uluslararası bir havalimanımız var, şu anda da büyüme çalışmaları devam ediyor. Geleceğe yönelik düzenlemelerin iyi yapılması gerekiyor. Havalimanı giriş yolunda da yolcusunu almaya gelip duraksama yapan kişilerin yaptığı bir doluşma söz konusu. Bu şerit sayısını düşürüyor. Sol şeritte de Kundu istikametine giden bir yolun bölünmesi söz konusu. Ciddi bir yığılma söz konusu" dedi.

HAVALİMANI GİRİŞİ DİSİPLİNİ

Alternatif güzergahların açılması gerektiğini söyleyen Yeliz Gül Ege, şunları kaydetti:

"Şu anda turizm sezonu 4'te 1 kapasitede, tam kapasiteye ulaştığını ve havalimanı büyüdüğünde kapasitenin daha da arttığını düşünürsek hemen bir düzenleme yapılması gerekiyor. Kundu'ya giden bu yol çok ihtiyaç karşılıyor. Genelde ağır vasıtaların kullandığı bir yol burası. Uluslararası havalimanlarına gelirken şehir trafiğinden koparsınız. Havalimanına girişin bir disiplini vardır. Antalya Havalimanı'nın bu disiplini eksik. Biz buraya insan çekmeye çalışıyoruz. Buraya geldiklerinde yaşayacakları herhangi bir olumsuzluk hiç hoş değildir ve tüm kentle ilgili imajı yerle bir edebilir. Bu şu anda can yakmıyor olabilir ancak yolcular uçaklarını dahi kaçırabilir. Bu düzenlemeyle birlikte tıkanma daha da arttı."

'DÜZENLEMEYE MECBUR KALDIK'

Havalimanı girişindeki düzenlemeye mecbur kaldıklarını belirten Antalya Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, "Orada bir planlama yapıp, proje hazırladık. Antalya Havalimanı'nın girişi tek yerden sağlanıyor ve günlük inen yolcu sayısı belli. Bu da trafik yükü getiriyor. Altıntaş bölgesinde yeni başlayan yapılaşmalar buranın araç sirkülasyonunu arttırdı. Ayrıca havalimanı içerisinde de ek yapım işleriyle birlikte bir kamyon hareketliliği yaşanıyor. Bu yoğunluğu taşıyabilmek için sola olan dönüşün örülme boyunu daha geriye çektik. Akımı etkilemeden sola dönüşleri rahatlatmak istedik" dedi.

Kavşaktaki yoğunluğu bildiklerini ve gözlemlediklerini söyleyen Tonguç, "Turizm sezonu öncesi, Altıntaş bölgesinin alternatif yolunun olmaması, havalimanı inşaatıyla ilgili kamyon yoğunluğu sebeplerden. Bu yapacağımız çalışmanın orayı rahatlatacağını düşünüyoruz. Havalimanı giriş akımının sola dönüşü etkilememesini sağlayacağız. Trafiğin akımı bizim için çok önemli. Sola dönüş yapacak araçların akımı kesmemesi gerekiyor. Bunun için fiziksel düzenleme yapıyoruz. Düzenlemenin bir bölümü yapıldı, bir bölümü de çok yakında hayata geçecek" diye konuştu.

Trafikte bekleyen araç sürücüleri ise uzun süren beklemelere tepki gösterip, sinyalizasyon ya da kavşaktaki çalışmanın trafiğe neden olduğunu öne sürdü. (DHA)