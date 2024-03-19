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Sivas'ın Ulaş ilçesinde şehit aileleri ve gazilere iftar programı düzenlendi

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Sivas'ın Ulaş ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı gerçekleştirildi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı gerçekleştirildi.

Ulaş Kaymakamlığı tarafından düzenlenen programda konuşan Kaymakam Emre Zafer, şehitlerin emanetleri olan aileleri ve gaziler ile sürekli bir araya geldiklerini söyledi.

Şehit ailelerinin ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Zafer, "Şehitlerimizin emaneti olan sizlerle aynı sofrayı paylaşmaktan, vatan uğrunda gazi olanlarla birlikte olmaktan büyük bir şeref duyuyorum. Bugün bu topraklarda yaşıyor olmamız şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesindedir. Devletimiz tüm imkanlarıyla şehit aileleri ve gazilerimizin yanındadır, kapılarımız sizlere daima açıktır." dedi.

Programa, Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Furkan Kasap ve İlçe Emniyet Amiri Yavuz Yılmaz ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale 18 Mart Sivas Politika Güncel Haberler

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