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Ula'dayız Sporlayız Projesi hayata geçirildi

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Muğla'nın Ula ilçesinde başlatılan Ula'dayız Sporlayız Projesi kapsamında bocce, basketbol, voleybol ve futbol branşlarında müsabakalar düzenlendi. Proje ile bocce sporunun yaygınlaştırılması ve çocukların bu spor dalına teşvik edilmesi hedefleniyor.

Muğla'nın Ula ilçesinde "Ula'dayız Sporlayız Projesi" hayata geçirildi.

Ula İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce başlatılan proje kapsamında ortaokul ve liselerden oluşan bocce, Basketbol, voleybol ve futbol branşlarında müsabakalar düzenlendi.

Ula'daki okullardan yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte ilk olarak bocce tanıtıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, gazetecilere, Muğla'da tüm branşlarda turnuvaların devam ettiğini söyledi.

Bocceyi Muğla'da yaygınlaştırma ve daha çok başarı elde etme yolunda çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Açıkbaş, "Farklı günlerde voleybol, basketbol ve futbol branşlarında turnuvalarımız devam edecek." dedi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yağmur Küçük ise bocce turnuvasına 98 sporcunun katıldığını belirterek, çocukların son dönemde bocce sporuna ilgisinin arttığına dikkati çekti.

Kırsal mahallelerden çocukları bu spor dalına teşvik etmek amacıyla taşımalı olarak antrenmanlarını yaptırdıklarını bildiren Küçük, destek verenlere teşekkür etti.

Bocce Bowling Dart Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyesi Mutlu Berik'in katılımıyla dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Güncel

basketbol Muğla Spor Ula Turnuva Spor Güncel Haberler

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