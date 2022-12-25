Ukraynalılar, Rusya'nın esirleri serbest bırakması için gösteri düzenledi (2)

Ukraynalılar, başkent Kiev'de düzenledikleri gösteride, Rusya'ya karşı devam eden savaşta esir düşen askerlerin serbest bırakılmasını istedi.

Kiev'in merkezinde yer alan Sofya Meydanı'nda düzenlenen gösteriye Ukraynalı esirlerin yakınları ve Kiev sakinleri katıldı.

Öğlen saatlerinde toplanan göstericiler tüm esirlerin serbest bırakılmasını talep etti.

Gösteriye Rusya- Ukrayna savaşın başladığı ilk dönemlerde Mariupol'deki Azovstal Metalürji Fabrikası'ndaki çatışmalarda esir düşenlerin yakınları da katıldı.

Gösteriye kız çocuğu ile beraber katılan Svetlana Logosha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yaşındaki oğlunun Azovstal'da esir alındığını belirtti.

Logosha, "Oğlumu 7 aydır onu göremiyorum. Elimizdeki bilgilere göre o yaşıyor." dedi.

Svetlana Logosha'nın kızı 12 yaşındaki Yulia ise "Kardeşimi çok özledim. Onu sabırsızlıkla bekliyorum. Onunla konuşmak, ona çok sarılmak istiyorum. Evine dönmesini bekliyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarız

Azovstal'da Rus güçleri tarafından esir alınan 25 yaşındaki bir Ukraynalı askerin babası ve gösterinin organizatörlerinden Yevgeni Sukharnikov ise bugün düzenledikleri gösteri ile esirlere destek mesajı iletmek istediklerini aktardı.

Sukharnikov, "Burada bir Noel sofrasını kurduk. Ukrayna'da Noel bayramı kutlanacak. Evet, esir oldukları için biz çocuklarımız ve akrabalarımızla beraber bu bayramı kutlayamayız ama bu gösteri ile onların bizim kalbimizde olduklarını göstermek istedik." dedi.

Türkiye'nin arabuluculuğuyla Ukrayna ve Rusya arasında esir takasların aylar önce başladığını hatırlatan Sukharnikov, "Bu zor şartlarda esirlerin evlerine dönmesi için verdiği desteklerinden dolayı Türkiye hükümetine ve şahsen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, esir takas sürecine desteğini sürdürmesine ihtiyaç duyduklarını belirten Sukharnikov, Rusya'nın elinde daha yüzlerce savaş esiri bulunduğunu kaydetti.

Basının yoğun ilgi gösterdiği gösteri yaklaşık bir saat sürdü.