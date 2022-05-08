Ukrayna: Rusların Luhansk'taki köy okuluna saldırısında 60 kişi ölmüş olabilir - Haberler

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Ukrayna: Rusların Luhansk'taki köy okuluna saldırısında 60 kişi ölmüş olabilir

AA - Ruslan Rehimov - Güncel
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Ukrayna: Rusların Luhansk'taki köy okuluna saldırısında 60 kişi ölmüş olabilir

Ukrayna'nın Luhansk bölgesinin Valisi Sergey Gayday, Bilogorivka köyündeki bir okulun Rus güçlerin hava saldırısında yıkıldığını, okulun sığınağında bulunan 60 kişinin ölmüş olabileceğini duyurdu.

Ukrayna'nın Luhansk bölgesinin Valisi Sergey Gayday, Bilogorivka köyündeki bir okulun Rus güçlerin hava saldırısında yıkıldığını, okulun sığınağında bulunan 60 kişinin ölmüş olabileceğini duyurdu.

Gayday, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Bilogorivka köy okuluna 7 Mayıs'ta düzenlenen hava saldırısında bina yıkıldı ve yangın çıktı. Yangın 4 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. 7'si yaralı 30 kişi enkaz altından çıkartıldı. Büyük olasılıkla enkaz altında bulunan 60 kişi yaşamını yitirdi." bilgisini paylaştı.

Şipilovo köyünde iki katlı bir apartmanın da Rus güçlerin hava saldırısında yıkıldığını belirten Gayday, 11 kişinin enkaz altında kaldığını kaydetti.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Luhansk, Ukrayna, Yangın, Rus, Güncel, Haberler

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