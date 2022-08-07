Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Haberler

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Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Ukrayna'dan yola çıktıktan sonra denetimleri tamamlanan 13 bin ton mısır yüklü "Rojen" adlı gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

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Ukrayna'dan yola çıktıktan sonra denetimleri tamamlanan 13 bin ton mısır yüklü "Rojen" adlı gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesi'nde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM temsilcilerince Rumelihisarı açıklarında denetlenen Malta bayraklı, 13 bin ton mısır taşıyan gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Kentin birçok noktasından görüntülenen gemi, 15.30 sıralarında boğazdan geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne açıldı.

Geminin İngiltere'ye varması planlanıyor.

AA / İrem Demir - Güncel

İstanbul Boğazı Ukrayna Güncel Haberler

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