Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimler Rusya'ya katılmak için referandum düzenliyor
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Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde, Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için planlanan ve 27 Eylül'e kadar devam edecek referandumlar sürüyor.
Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde, Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için planlanan ve 27 Eylül'e kadar devam edecek referandumlar sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel