Ukrayna'da Yılbaşında Rus Ordusu ile Çatışmalar Yoğunlaştı

Ukrayna'da cephe hattında yılbaşında Rus ordusu ile çatışmalar yoğun bir şekilde devam etti.

Ukrayna ordusundan özel izin alarak Donetsk bölgesindeki Avdiyivka cephesine ulaşan Anadolu Ajansı (AA) ekibi, yaklaşık 24 saat boyunca bu yöndeki gelişmeleri takip etti.

Ülke genelinde en şiddetli çatışmaların yaşandığı yer olarak bilinen Avdiyivka tarafında Ukrayna ordusunun yoğun hareketliliği görüldü.

Dünya genelinde birçok ülkede yılbaşı kutlamak amacıyla havai fişekler atılırken, Avdiyivka cephesinde gece boyunca ateşlenen top mermileri ve füzeler gökyüzünü aydınlattı.

Avdiyivka, Marinka, diğer şehir ve yerleşim yerlerinde gece yarısında sık sık ateş rengine bürünen gökyüzü, bölgedeki çatışmaların şiddetini yansıtıyor.

Ukrayna tank birlikleri 31 Aralık'ta da yoğun mesai yaptı

Cephe hattında yapılan haber çalışması esnasında da Ukrayna ordusuna ait tank birlikleri savaş faaliyetlerini sürdürdü.

Ordunun 59. mekanize tugayına bağlı tank taburlarının, 2023 yılın son gününde, Rus mevzilerini yoğun atış altına alarak defalarca atış yapmaya çıktıkları görüldü.

Savaş sebebi ile yakınlarıyla birlikte evlerinde olmak yerine yılbaşını cephede geçirmek zorunda kalan Ukraynalı askerler, ailelerini sadece telefondan arayarak hasret giderebildi.

Komutanlık yaptığı T-64 tankına mermileri dolduran 50 yaşındaki tankçı "Marek" AA muhabirine cephedeki son durumu anlattı.

Güvenlik gerekçesiyle sadece kod adını belirten Marek, "Ben cephede ülkemi savunuyorum. Bu benim asıl amacımdır." dedi.

Savaş başlamadan önce müzik öğretmeni olarak çalıştığını aktaran Marek, birkaç aylık savaş eğitimini aldıktan sonra cephede tankçı olarak görevine devam ettiğini aktardı.

Yaklaşık 7 aydır cephede olduğuna dikkati çeken Marek, yılbaşı gibi özel günlerinde evden uzak kalmanın kolay olmadığını kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"Yılbaşında evden uzak olmak elbette kolay değil ama ailelerimiz güvende olsun diye biz cephede görevimizi yerine getiriyoruz. Bizim işimiz böyle."

Marek, "Yılbaşı veya başka bayram günlerine rağmen burada çatışmalar devam ediyor. Burada savaş var. Dinlemek yok." ifadelerini kullandı.

Üç torunu olan Marek, 2024'te savaşın bitmesini hayal ettiğini aktararak şunları kaydetti:

"Savaşın bitmesini ve barışın olmasını istiyorum. Torunlarımızın, tüm çocukların, insanların artık savaşın ne olduğunu görmesini istemiyorum."

Aynı tugayda bir tank mürettebatında görevli 53 yaşında Grigoriy ise ekibinin 24 saat boyunca savaş faaliyetlerini sürdürdüğünü aktardı.

Grigoriy, son baharda yaralandığını kaydederek, hastaneden taburcu olunca birkaç gün önce doğrudan görevine geri döndüğünü ifade etti.

Rus birliklerinin son günlerde Avdiyivka yönünde yeniden saldırıları artırmaya başladığını belirten Grigoriy, "Avdiyivka yönündeki savaş faaliyetleri tekrar artmaya başladı." ifadesini kullandı.

Yoğun saldırılara rağmen, Avdiyivka şehrinin Ukrayna ordusunun kontrolünde kaldığını ifade eden Grigoriy, "Biz cephe hattını ayakta tutuyoruz ve tankların buradaki rolü çok önemli." değerlendirmesini yaptı.

Yaralı askerlerin tahliyesi gece yarısında da sürdü

Yılbaşı gecesinde Avdiyivka yönünde haber çalışmalarını sürdüren AA ekibi, cephede yaralanan Ukraynalı askerlerinin tahliye sürecini de görüntüledi.

Cephe hattında siperlerde kalan sağlık ekipleri, yaralı askerleri en yakın sağlık merkezine ulaştırmak için gece boyunca görev yaptı.