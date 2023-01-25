Ukrayna'da Türk gemisi vuruldu
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- Ukrayna'da Türk gemisi vuruldu Ukrayna'nın Herson Limanı'nda Vanuatu bayraklı Tuzla adlı geminin dün akşam saatlerinde vurulduğu bildirilirken, gemide saldırı sırasında mürettebatın bulunmaması can kaybını önledi.
- Ukrayna'da Türk gemisi vuruldu
HERSON - Ukrayna'nın Herson Limanı'nda Vanuatu bayraklı Tuzla adlı geminin dün akşam saatlerinde vurulduğu bildirilirken, gemide saldırı sırasında mürettebatın bulunmaması can kaybını önledi.
Ukrayna'nın Herson Limanı'nda Vanuatu bayraklı Tuzla adlı geminin dün akşam saatlerinde vurulduğu bildirildi. Türk menşeli gemiye yönelik saldırı sırasında gemide mürettebat olmadığı ifade edilirken, kaptan köşkünde yangın çıktığı kaydedildi.
Can kaybı yaşanmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel