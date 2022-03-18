Uganda'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kutlandı

ÇANAKKALE (AA) - İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla Doğu Afrika ülkesi Uganda'da anma etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin Kampala Büyükelçiliği yerleşkesinde, Türk vatandaşlarının ve resmi kurum temsilcilerinin hazır bulunduğu tören, Çanakkale şehitlerinin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, törende Kampala Büyükelçisi Kerem Alp ve 3. Katip Can Berk Atasoy konuşma yaptı.

Büyükelçi Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İstiklal Marşı'mızın kabulü ve istiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü ile Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle Uganda'daki vatandaşlarımızla bir araya geldik. Uganda'da Kovid-19 kısıtlamaları kalktı ama salgın henüz bitmiş değil. Bu sebeple kısıtlı katılımla bir tören düzenliyoruz. Vatandaşlarımızla dayanışma ruhumuzu tazelemek ve bir arada olmak için anma törenlerimiz ve bayramlarımız çok güzel vesileler oluyor. Vatanımızdan 6 bin kilometre ötede milli değerlerimize sahip çıkıyoruz." dedi.

Kampala Büyükelçiliği 3. Katibi Atasoy ise konuşmasında vatan şairi Namık Kemal'in şiirinden "Ecdadımızın heybeti marufu cihandır, fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır." ifadelerini paylaştı.