Uçan Balonlarda Tehlike! Yanıcı Gazlar Kullanılıyordu

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uçan balon dolum alanlarında yapılan denetimlerde yanıcı, parlayıcı ve zehirli gazlar kullanıldığını tespit etti. Tehlikeli gazlar yerine helyum gazı kullanılması gereken balonlara el konuldu ve satışı yapılan balonlar toplandı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin AFAD görevlileri ile birlikte uçan balon dolum alanlarında yaptığı denetimlerde büyük şok yaşandı. Ekipler, içerisinde helyum gazı olması gereken uçan balonlara yanıcı, parlayıcı ve zehirli gazlar konulduğunu tespit ederek, yaşanabilecek tehlikelerin önüne geçti.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 7/24 saat vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağlamak için denetimlerine devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, satışa sunulan uçan balonların içerisindeki gazdan şüphelenerek geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde Ağa Mahallesi'nde izinsiz kurulmuş düzenekle uçan balon dolumu yapıldığını ve balonların içerisine helyum gazı yerine başka gazlar konulduğunu belirleyen ekipler, emniyet ve AFAD Müdürlüğü ekipleri ile birlikte dolum alanında denetim yaptı. Teknik personel tarafından yapılan ölçüm ve denetimlerde balonlara doldurulan gazın yanıcı, parlayıcı ve zehirli gaz olduğu tespit edildi. Eskiden sanayilerde kaynak için kullanılan karpit kazanlarında bulunan gazlardan biri olan asetilen gazının diğer yanıcı gazlara nazaran daha kolay alev alabildiğini, renksiz ve kokusuz olmasından ötürü kolay anlaşılamadığını belirten teknik ekipler, el konulan 5 bidon asetilen gazı üzerinde gerçekleştirilen ölçüm sonucunda uçan balonlardaki ölümcül tehlikenin de ortaya çıkarılmasını sağladı. Bölgede bulunan düzeneğe imha edilmek üzere el konurken, zabıta ekipleri daha sonra şehir merkezinde satışı yapılan balonların tamamının toplanmasını sağlayarak, yaşanabilecek tehlikelerin önüne geçilmesine önayak oldu. - DÜZCE