TZD Başkanı: Tarımda Stratejik Planlama Şart

(ANKARA) - Haber : Halil YATAR / Kameraman: Tunahan Güler

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hidayet Muslu, tarımda destekleme politikaları temelinde uygulanan yaklaşımların artık ülkenin sorunlarını çözmediğini belirterek "Tarımın yapısal problemlerini çözmek gerekir. Bunun yolu da stratejik tarımdır" dedi.

14 Mayıs Çiftçiler Günü dolayısıyla ANKA Haber Ajansı'na konuşan Muslu, tarım politikalarına ve güncel sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Tarımda yaşanan sorunların birincil sebebinin istihdam ve üretim süreçlerine dair olduğunu söyleyen Muslu, şunları aktardı:

"Günümüzde nüfusumuzun yüzde 92'si şehirlerde, yüzde 8'i köylerde yaşıyor. Buradaki yüzde 8'lik nüfusun da tarımdaki ortalama yaşı 58-60. Yani genç insanların ülkemizde tarıma yönelik bakışından ve tarımsal sektör içerisindeki istihdamından artık bahsedemiyoruz. Onlar tarımı tercih etmiyor. Tarımın tercih edilmediği bu noktada tarımın birincil problemi istihdam ve üretim süreçlerine dair."

Ama tarım bir ekonomik sektör olduğu için bütün ekonomik sektörlerde olduğu gibi, tarımı da doğal kaynaklarımızın kullanılmasından başlayıp değerlendirmeyi doğru görüyoruz. Burada aslı olan şudur: Tarımdaki doğal kaynak dediğimiz topraktır, sudur, ışıktır, ısıdır, nemdir. Bunların hem korunması hem tarımsal üretime hazır bir şekilde bulundurulması gerekir."

"TARIM VE ORMAN ALANLARININ YÜZDE 72'Sİ MADEN SAHASINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"

Tarım alanlarının maden ve imara açılmasına değinen Muslu, şunları aktardı:

"İçinde bulunduğumuz dönemde bu anlamda olumluluklardan bahsetmemiz mümkün değil. Örneğin büyük kentlerin çevresindeki tarım alanlarının imara açılmasıyla birlikte tarım alanları daralıyor. Bir diğeri maden ruhsat alanlarının bazı bölgeler için ülkemizde tarım ve orman alanının yüzde 72'si maden ruhsat alanına dönüştürüldü. Kimi bölgelerde bu alanlarla ilgili kamulaştırma kararları çıktı."

Bunun üzerine tarımsal emeği değerlendirdiğimizde bu tarımdaki küçük ve orta işlet orta ölçekli aile işletmelerinde ağırlıklı olarak çalışan aile nüfusudur. Aile nüfusu da kırsal alandan kente göçtü. Kentin çevresindeki sosyal problemlerin birçoğunun nedeni olan bir sosyal doku oluştu. Köyde emek, tarımsal emek azaldı. Verimliliği düştü. Kentlerde de kentin çevresinde bunların yarattığı problemler var."

FİYATLARIN ARTMASI KAÇINILMAZ

İsrail-İran savaşının yarattığı etkilerin tarımı da etkileyen bir problem olduğunu söyleyen Muslu, "İran'dan ithal ettiğimiz gübre, mazot ve doğal gazın istediğimiz zamanda istediğimiz şekilde ulaşamaması, piyasada fiyatının yükselmesine, üretim girdisi olarak kullanılan azottan üretilen üre gübresi başta olmak üzere bunlara piyasada ulaşılamaması, fiyatlarının artması için kaçınılmaz oluyor" dedi.

İran'dan gelecek olan tarımsal girdilerin daha da pahalanacağını vurgulayan Muslu, şunları söyledi:

"Körfez bölgesinden ülkemize gelecek olan bu tarımsal girdilerin gübre başta olmak üzere diğerleriyle birlikte ulaşımında sigorta maliyetleri arttı. Lojistik süreler gecikiyor. Dolayısıyla üretim sürecinde ihtiyacımız olan gübreyi zamanında ulaşmada sıkıntılar çıkacak. Gelen de pahalı olacak. Hem nakliye, sigorta maliyetlerinden hem ürün maliyetlerinden dolayı. Bu yıl geçmiş yıllara göre iklimin yağışlı geçmesi ülkemiz tarımı açısından bir bereket işareti olsa da diğer problemler sabit. Mazot fiyatları artık 80 liralara kadar çıktı."

"TEKNOLOJİ TARIMDA DOĞRU KULLANILMALI"

Türkiye'nin tarım dokusunun teknolojinin verimli kullanılmasında engel olduğunu söyleyen Muslu, konuya ilişkin şunları aktardı:

"Tarımda bilimin ve teknolojinin de doğru kullanılabilmesi için, çiftçi kültürel düzeyinin, tarım tekniği bilgilerinin, bilimin ve teknolojinin tarımda doğru kullanılması gerekir. Bu anlamda da ülkemizin tarımının dokusundan kaynaklı, yapısından kaynaklı şartlar bunun da verimli kullanılması önünde engel teşkil ediyor. Çünkü işletmelerimizin büyük kısmı aile işletmesi, küçük ve orta boy tarım işletmeleri. Bu da ayrı bir sıkıntı."

"YAPISAL PROBLEMLERİ ÇÖZMENİN YOLU STRATEJİK TARIMDIR"

Gıda güvenliği ve bağımsızlığının toplum geleceği açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Muslu, "İnsanlarımızın beslenebilmesi için, özellikle dar gelirli insanlarımızın, emeklilerimizin sofralarında tarımsal ürünleri istedikleri dönemde istedikleri kadar ve sağlıklı bulundurabilmeleri, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi ve kendi beslenmeleri için önemli" dedi.

Türkiye'de tarımsal ürünlerin sürdürülebilir şekilde üretilmesi için planlamanın önemini vurgulayan Muslu, şunları söyledi:

"Tarımla ilgili konuları değerlendirirken sadece tarımsal ürünlerin yetiştirilmesiyle ilgili değil, aynı zamanda bunların istikrarlı üretilebilirliğiyle ve sürdürülebilirliğiyle ilgili de konuşmamız gerekir. Gıdanın güvenliği, gıdanın güvencesi ve gıda bağımsızlığı bir toplumun geleceği açısından çok anlamlıdır, önemlidir. Bunlar eğer ülkede çiftçinin refah düzeyinin artırılmasına katkı sağlamıyor ise burada bir sıkıntı vardır. Bu da kalıcıdır. Bu anlamda tarımda destekleme politikaları temelinde uygulanan bütün yaklaşımlar artık ülkemizde tarımın temel problemlerini çözmüyor. Tarımın yapısal problemleri çözmek gerekir. Bunun yolu da stratejik tarımdır. Yani planlama esaslı, kaynakların planlandığı, emeğin planlandığı, bu anlamda sermaye ve yatırımlarının verimli olması adına planlandığı, bilimin ve teknolojinin doğru kullanıldığı bir tarımsal yapının organizasyonu gerekir. A'dan Z'ye yeni tip kooperatifçilik anlayışının inşa edilmesi bir zorunluluktur."

Kaynak: ANKA