Twitter CEO'sundan Elon Musk'a yanıt gecikmedi! - Haberler

Tesla ve SpaceX Ceo'su Elon Musk, geçtiğimiz günlerde yaklaşık 44 milyar dolar karşılığında Twitter'ı satın almak için anlaşmaya varmıştı. Ancak daha sonrasında anlaşmanın askıya aldığını duyuran Musk, bu hamlesiyle herkesi şaşırttı. Bu paylaşımın ardından Twitter Ceo'sundan da bir açıklama geldi.

Twitter Ceo'su Parag Agrawal, bir dizi tweet ile Elon Musk'ın şirketi satın alma işleminin iptal edilebileceğini ima etti. Agrawal, şu an için hala Twitter'dan sorumlu olduğunu söylerken, daha güçlü bir Twitter oluşturmak için çalışamlarına devam ettiğini aktardı.

Son dakika: Elon Musk, Twitter anlaşmasını askıya aldı!

Twitter Ceo'su: Tüm senaryolara hazır olun!

Musk'ın Twitter'ı satın alma girişiminin spam ve sahte hesaplarla ilgili endişeler nedeniyle "geçici olarak beklemede" olduğunu açıklamasının ardından konuşan Agrawal, tüm senaryolara hazır olunması gerektiğini söyledi.

While I expect the deal to close, we need to be prepared for all scenarios and always do what's right for Twitter. I'm accountable for leading and operating Twitter, and our job is to build a stronger Twitter every day. — Parag Agrawal (@paraga) May 13, 2022

Agraval Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Anlaşma yakın görünse de tüm senaryolara hazır olmalıyız ve her zaman Twitter için doğru olanı yapmamız gerekiyor. Twitter'ı yönetmekten ve işletmekten sorumluyum ve işimiz her gün daha güçlü bir Twitter oluşturmak.

Musk'ın anlaşmayı gerçekten durdurup durduramayacağı belirsizliğini korusa da uzmanlar bir anlaşmayı askıya almanın oldukça normal olduğunu söylüyor. Ancak yine de son gelişmeler yatırımcıları korkutmuşa benziyor. Anlaşmanın suya düşebileceği endişesi ile Twitter'ın hisseleri bugün yüzde 10 civarında düşmüş durumda.

Agrawal şuanda iki farklı sorun ile uğraşmak zorunda. CEO bir yandan Musk'ın anlaşmayı askıya alma açıklamasına karşı güçlü durmaya çalışırken diğer yandan iki üst düzey yöneticinin işten çıkarılması ile ilgili gelen eleştirileri göğüslüyor. Twitter'da işe alımlar da geçici olarak durdurulmuş durumda.

Bakalım bu süreç Twitter'ı nasıl etkileyecek? Peki siz Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da bizimle paylaşabilirsiniz.

Shiftdelete / Güncel