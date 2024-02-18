Tuzla'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Miktarda Uyuşturucu ve Nakit Para Ele Geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tuzla'da gerçekleştirdikleri narkotik denetiminde şüphe üzerine durdurulan A.L. isimli şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ve farklı ülkelere ait nakit para ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik İstanbul genelinde denetim gerçekleştirdi.

EVİNDE ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

14 Şubat tarihinde Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulamada, şüphe üzerine durdurulan A.L. (47) isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 530 gram marihuana, 5 gram altın, 1 adet cep telefonu, 615 dolar ve 200 TL nakit para ele geçirildi. Şüphelinin Pendik ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramalarda ise 2 kilo 261 gram şeffaf poşet, peçete ve kavanozlar içerisinde marihuana, 6 gram altın, 26 bin 900 dolar, 20 pound, 255 euro, 280 TL, 21 Romanya ronu, 233 Ukrayna grivnası, 5 Bulgaristan levası, 1 adet hassas terazi, 1 adet bronz tablet ve 1 adet Arapça el yazması kitap ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan A.L. isimli şahıs, 15 Şubat'ta "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.