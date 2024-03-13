Üye Girişi
Haberler

Tuzla'da Döviz Bürosu Çalışanının Çantası Gasbedilmeye Çalışıldı

Güncelleme:

Tuzla'da döviz bürosu çalışanının elinde taşıdığı içinde 2 milyon lira civarında para bulunan çantayı gasbetmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Tuzla'da döviz bürosu çalışanının elinde taşıdığı içinde 2 milyon lira civarında para bulunan çantayı gasbetmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 6 Mart'ta İçmeler Mahallesi'nde 3 kişinin, döviz bürosu çalışanı M.Ş'nin elindeki çantayı gasbetmeye çalıştığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İncelemede, bir kuyumcuya girerek 30 bin dolar ve 35 bin avro bozduran M.Ş'nin iş yerinin önüne geldiği sırada biri silahlı 3 kişi tarafından elindeki çantanın zorla alınmaya çalışıldığı tespit edildi. İçinde 2 milyon lira civarında para olan çantayı alamayan şüphelilerin daha sonra havaya ateş ederek olay yerinden kaçtıkları belirlendi.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin sahte plakalı çalıntı bir araçla olay yerinden kaçarak Kocaeli'ne gittikleri bilgisine ulaştı.

Burada park halinde bulunan aracı izlemeye alan ekipler, bir süre sonra tekrar otomobili almaya gelen şüpheliler C.P. (29) ve F.P'yi (20) yakaladı.

Sorgulamalarında, 18 suç kaydı bulunan şüpheli F.P'nin 17 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 3 ayrı dosyadan da arandığı, diğer şüpheli C.P'nin ise kesinleşmiş 3 ay hapis cezası olduğu belirlendi.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olaya karışan üçüncü şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gasp girişimi güvenlik kamerasında

Bir iş yerinin güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, saldırganların arkasından yaklaştıkları döviz bürosu çalışanını yere düşürerek elindeki çantayı almaya çalışmaları, bu sırada arkada kalan bir kişinin silahla havaya ateş açması ve şüphelilerin panikleyerek çantayı alamadan kaçmaları yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Tuzla Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Çağrı Alperen Avcı kimdir? Zafer Partisi Bursa İnegöl Belediye Başkan Adayı Çağrı Alperen Avcı kaç yaşında, nereli? DEM Parti Mardin Yeşilli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Yeşilli adayı Sami İldem kimdir? Dilek Tepe kimdir? Memleket Partisi Adana Sarıçam Belediye Başkan Adayı Dilek Tepe kaç yaşında, nereli? Oğuzhan Üzü kimdir? Zafer Partisi Bursa Harmancık Belediye Başkan Adayı Oğuzhan Üzü kaç yaşında, nereli? Anıl Yetişkin kimdir? CHP Aydın Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin kaç yaşında, nereli? Muhammet Enes Çıkat kimdir? Memleket Partisi Adana Pozantı Belediye Başkan Adayı Muhammet Enes Çıkat kaç yaşında, nereli? Yusuf Cengiz kimdir? AK Parti Balıkesir- İvrindi Belediye Başkan adayı Yusuf Cengiz kaç yaşında, nereli? Hatice Gençay kimdir? CHP Aydın Didim Belediye Başkan Adayı Hatice Gençay kaç yaşında, nereli? Dinçer Orkan kimdir? AK Parti Balıkesir- Karesi Belediye Başkan adayı Dinçer Orkan kaç yaşında, nereli? DEM Parti Mardin Savur Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Savur adayı Hatice Öncü kimdir? Sertan Kol kimdir? Memleket Partisi Adana Karataş Belediye Başkan Adayı Sertan Kol kaç yaşında, nereli? Mehmet Kıvrak kimdir? CHP Aydın Çine Belediye Başkan Adayı Mehmet Kıvrak kaç yaşında, nereli? DEM Parti Mardin Ömerli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Ömerli adayı Necla Figan Altındağ kimdir? İsmail Cankul kimdir? AK Parti Balıkesir- Kepsut Belediye Başkan adayı İsmail Cankul kaç yaşında, nereli? Ali Okkalı kimdir? CHP Aydın Buharkent Belediye Başkan Adayı Ali Okkalı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title