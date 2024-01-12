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Tuzağa yakalanan domuz kurtarıldı

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Zonguldak'ın Çaycuma İlçesinde tuzağa yakalanan domuz ekipler tarafından kurtarıldı. Tellerden kurtulan domuz ormana kaçarak gözden kayboldu.

Tuzağa yakalanan domuz kurtarıldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma İlçesinde tuzağa yakalanan domuz ekipler tarafından kurtarıldı. Tellerden kurtulan domuz ormana kaçarak gözden kayboldu.

Çaycuma İlçesine bağlı Güzelyurt Köyü mevkisinde köylülerin bahçedeki ürünlere zarar verilmemesi için kurulan tuzağa yabani domuz yakalandı.

Köylülerin ihbar üzerine olay yerine Zonguldak Doğa Koruma ve Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucu domuz tuzaktan kurtarıldı.

Kurtulan domuz ormanlık alana kaçarak gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak Çaycuma Kurtarma Hayvanlar Çevre Doğa Yaşam Güncel Haberler

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