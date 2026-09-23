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TÜSİAD'da Türkiye-Kanada STA müzakereleri ve yatırım fırsatları ele alındı

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TÜSİAD'da Türkiye-Kanada STA müzakereleri ve yatırım fırsatları ele alındı
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TÜSİAD Başkanı Ozan Diren, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi ve İstanbul Başkonsolosu ile Türkiye-Kanada ekonomik ve ticari ilişkilerini görüştü. Görüşmede Serbest Ticaret Anlaşması müzakereleri ve karşılıklı yatırım fırsatları ele alındı.

(ANKARA) - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Marcel Lebleu ve İstanbul Başkonsolosu Natalie Britton ile Türkiye-Kanada ekonomik ve ticari ilişkileri, Serbest Ticaret Anlaşması müzakereleri ve karşılıklı yatırımların geliştirilmesine yönelik fırsatları görüştü.

Kaynak: ANKA
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