Türkmenistan'ın Bağımsızlığının 34. Yılı: Enerji ve Ekonomi Vizyonu Paneli

Türkmenistan'ın bağımsızlığının 34. yılı vesilesiyle "Türkmenistan-Türkiye İlişkilerinde Enerji ve Ekonomi Vizyonu" paneli başkent Ankara'da gerçekleştirildi.

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliği, EkoAvrasya Vakfı ve Türk Dünyası Sivil Toplum İşbirliği Derneği (TÜRKSİT) işbirliğinde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen panele, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan İşanguliyev, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Dışişleri Bakanlığı Orta Asya ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Müdürü Büyükelçi Togan Oral, EkoAvrasya Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Hikmet Eren, akademisyenler, Ankara'da mukim yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

Büyükelçi İşanguliyev, 34 yıl önce Türkmenistan'ın devlet bağımsızlığının dünya topluluğu tarafından tanındığını ve bugünkü kalkınma ve modern Türkmenistan'ın başarılarının sağlam temellerinin atıldığını belirtti.

"Türkiye, Türkmenistan'ın ekonomik ve dış ticaret ortakları arasında ilk sıralarda yer almakta"

Türkmenistan'ın, ikili ve çok taraflı uluslararası ilişkileri istikrarlı bir şekilde geliştirerek, barış ve iyi komşuluk prensiplerine dayalı dış politikasını kararlılıkla yürüttüğüne işaret eden İşanguliyev, uluslararası toplumun ülkesinin "bağımsız ve tarafsız" politikasının uluslararası ilişkiler alanındaki önemli rolüne büyük saygı duyduğunu söyledi.

İşanguliyev, "Uzun yıllardır Türkiye, Türkmenistan'ın ekonomik ve dış ticaret ortakları arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Bu durumun oluşmasında, Türkmenistan-Türkiye Hükümetlerarası Ekonomik İşbirliği Komisyonu çerçevesinde tarafların yürüttüğü ortak faaliyetleri ve çalışmaları büyük rol oynamaktadır." dedi.

İki ülke arasında enerji, ticaret, yatırım, bankacılık sektörü, ulaştırma ve lojistik, şehircilik ve tarım alanlarının işbirliğinin öncelikli alanları olarak belirtildiğini aktaran İşanguliyev, Türkmenistan ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerde petrol-kimya ve doğal gaz alanında işbirliğinin daha da geliştirilmesine büyük önem verildiğini vurguladı.

İşanguliyev, Türkmen doğal gazını Türkiye'ye sevk etmek dahil olmak üzere, hidrokarbon kaynakları alanında iki ülke arasındaki işbirliğine dikkati çekerek, mart ayında Türkmen doğal gazının Türkiye'ye sevkiyatının başladığını hatırlattı.

Türkmenistan-Türkiye arasındaki çok taraflı işbirliğinin potansiyelinin ve deneyiminin devamlı artığını ifade eden İşanguliyev, son yıllarda ülkesinin ekonomisinin önde gelen sektörlerinde Türk şirketlerinin katılımlarıyla büyük ortak projeler hayata geçirildiğini dile getirdi.

Büyükelçi Oral da Türkiye'nin, Türkmenistan'a güvenli bir yol arkadaşı olduğunu ve bağımsızlıktan bu yana iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştiğini kaydetti.

Türk şirketlerinin Türkmenistan'ın kalkınmasına katkı sağladığını belirten Oral, iki ülke arasında birçok alanda işbirliği ve çalışma alanlarının olduğunun altını çizdi.

Protokol konuşmalarının ardından panele geçildi.