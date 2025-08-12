Türkmenistan'ın Avaza Bölgesi: Yeşil, Beyaz ve Mavi ile Turizmin Gözdesi

Türkmenistan'ın turizm bölgesi Avaza, beyaz bina ve arabalarıyla dikkati çekerken Hazar kıyısındaki kumsalları ve yeni tesisleriyle ülke turizmi açısından büyük önem teşkil ediyor.

Türkmenistan'ın Balkan vilayetinde yer alan Avaza, Türkmenbaşı şehrine yaklaşık 25 dakika uzaklıktaki bir turizm bölgesi olarak öne çıkıyor. Bölgeyi ziyaret etmek isteyen turistler, Türkmenbaşı'nda bulunan uluslararası havalimanını kullanabiliyor.

Avaza bölgesindeki projenin duyurusu 2007'de açıklanırken bölge 2013'te tam kapasiteyle misafirlerini ağırlamaya hazır hale geldi.

Turistler, Avaza'daki lüks otellerde, parklarda, eğlence alanlarında ve kumsallarda bütün yılın yorgunluğunu atıyor.

Avaza'yı ziyaret eden turistlerin büyük çoğunluğunu Türkmenistanlılar oluşturuyor. Yıllık yaklaşık 150 bin turisti ağırlayan bölgede uluslararası konferans ve toplantılara gelenlerle birlikte bu sayı değişebiliyor.

En son Birleşmiş Milletlerin Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler (LLDC) 3. toplantısına ev sahipliği yapan bölge, birçok uluslararası etkinlik ve konferansın adresi durumunda.

Avaza'da ulaşım, otobüs ve taksilerle sağlanıyor. Otobüs fiyatlarının oldukça düşük olduğu kentte, toplantılara gelen misafirler şehir içinde ücretsiz ulaşımdan faydalanabiliyor.

Yazın yaklaşık 40 dereceyi bulan sıcaklık nedeniyle Avaza'da, özellikle gündüzleri yürümek neredeyse imkansız durumda. Bu nedenle toplu taşıma büyük önem arz ediyor.

Türkmenistan hükümeti, Avaza bölgesinde büyük bir ağaçlandırma çalışması yapıyor. Bölgenin yakın gelecekte yeşil, beyaz ve mavinin buluşma alanı olması amaçlanıyor.

Türkmenistan halkının Türkiye'ye sevgisi

Yolda yürürken karşılaştığınız Türkmenistanlılar, Türkiye'ye olan sevgi ve ilgilerini paylaşıyor. Kimileri Türkçe şarkıların sözlerini mırıldanırken kimileri turist olarak görmek istedikleri şehirleri, kimileri de izlediği dizileri anlatıyor.

Türk olduğunuzu anlayan Türkmenistanlılar size her konuda yardımcı olmak istiyor.

Şehri gezerken dikkati çeken hususlardan biri ise Türkçe müzik. Otellerden ve eğlence alanlarından duyulan Türkçe müzik sesleriyle kendinizi Türkiye'deki bir sahil kasabasında hissediyorsunuz. Ülkedeki gençlerin arabalarından Türkçe müzik sesleri yükseliyor.

Türkmenistan halkı, Türk dizilerine de yoğun ilgi gösteriyor. Türkmenistan Uluslararası Haber Merkezi Muhabirler Dairesi Başkanı Gülnar Amanova, buna bir örnek.

Amanova, AA muhabirine, ana dili Türkmencenin yanı sıra Rusça, İngilizce, Türkçe ve biraz Hintçe konuştuğunu söyledi.

Türkçeyi ailesinden öğrendiğini belirten Amanova, "Ailem, Türk dizilerini çok seviyor. Onlar her gün Türk dizileri izliyor." diye konuştu.

Amanova, ailesinin sevdiği dizilerden örnekler vererek başlarda Türkçe konuşmanın zor olduğunu ancak sonra Türkmence ve Türkçenin aslında farklı olmadığını fark ettiğini dile getirdi.

Annesinin ablasıyla Türkçe konuştuğunu belirten Gülnar Amanova, onları dinleye dinleye Türkçe konuşmayı öğrendiğini söyledi.

Amanova, İstanbul'u ziyaret ettiğini ve Türk yemeklerini sevdiğini vurgulayarak ileride Anadolu'daki tarihi yerleri, Ankara, İzmir, Antalya'yı görmek istediğini ifade etti.

Bir sonraki ziyaretinde, Türkiye'de sadece Türkçe konuşmak istediğini belirten Amanova, Türkmenistanlı bir gazeteci olarak Türkiye'deki tarihi yerleri görüp haber yapmak istediğini sözlerine ekledi.

Avaza temiz sokakları ve düzeniyle dikkati çekiyor

Avaza'ya ulaşıldığında ilk dikkati çeken şeylerden biri, şehre hakim olan "beyaz" renk oluyor. Avaza'daki bina ve araçların büyük çoğunluğu beyaz. Uyumun bozulmaması amacıyla trafik ışıkları ve otobüs durakları dahi açık gri renkte.

Derli toplu bir şehircilik anlayışının hakim olduğu bölgede, sokaklarda çöp görmek neredeyse imkansız. Hem çöp atmanın büyük cezasının olması hem de bilinçli halk sayesinde sokaklar temiz kalıyor.