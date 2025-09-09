Türkiye ve Pakistan Ekonomik İlişkilerini Güçlendiriyor

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye- Pakistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 16'ncı Dönem Toplantısı'nda, "Ortaklığımızın en güçlü alanlarından birisi de savunma sanayisidir. MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen ilk gemi olan PNS BABÜR Eylül 2023 ayında Pakistan donanmasına katılmıştır. Diğer üç geminin de en kısa zamanda teslim edilmesi planlanmaktadır. Pakistan'dan da Super Mushshak eğitim uçakları tedarik edilmiştir. 52 uçaktan 43'ü envantere girmiştir, 9 tanesi de bu yıl içerisinde tamamlanacaktır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan'ın eş başkanlığında İslamabad'da yapılan KEK 16'ncı Dönem Toplantısı'nda konuştu. Güler şunları kaydetti:

"Müstesna ilişkilere sahip olduğumuz kardeş Pakistan ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi güçlendirmeye büyük önem veriyoruz. Pakistan'da gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi (YDSK) Toplantısı'nda ticaret, su kaynakları, tarım, enerji, kültür, aile ve sosyal hizmetler, bilim, bankacılık, eğitim, savunma ve sağlık alanlarında önemli kararlar alınmıştı. Bugünkü toplantımızda, liderlerimiz tarafından onaylanan kararları gözden geçirdik.

"Geçtiğimiz yıl ticaret hacmimiz 1,4 milyar doları aştı"

İkili ticaret rakamlarımıza bakarsak, geçtiğimiz yıl ticaret hacmimiz 1,4 milyar doları aşmış ve bir önceki yıla kıyasla yüzde 35 artış göstermiştir. Bu rakamlar daha yüksek seviyelere ulaşmak için her iki tarafın da daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğini de ortaya koymaktadır. Amacımız; mal ve hizmet ticaretini, yatırımları sürdürülebilir, dengeli ve düzenli bir şekilde artırarak gerçek potansiyelimize ulaşmaktır. Liderlerimizin ortaya koyduğu 5 milyar ABD doları ticaret hedefini en kısa zamanda gerçekleştirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

2023 yılında yürürlüğe giren Mal Ticareti Anlaşması ticaretimize ivme kazandırmıştır. Bundan sonraki süreçte, bu anlaşmayı hizmetler, yatırımlar ve e-ticaret gibi çeşitli sektörleri de kapsayacak şekilde genişletmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. İş birliğimiz, sadece ticaretle sınırlı değildir. Savunma sanayi, temiz enerji, gıda ve tarım teknolojileri, turizm, sivil havacılık, bilişim ve iletişim teknolojileri, eğitim, lojistik, gemi inşası ve bakımı, helal endüstri ile film ve televizyon dizilerinde ortak yapım ve yayıncılık gibi muhtelif hizmet sektörlerinde iş birliğimizi derinleştirmeye kararlıyız.

"Türk şirketlerinin Pakistan'daki doğrudan yatırımları 2 milyar doları aştı"

Pakistan'ın doğrudan yabancı yatırımları ülkeye çekmeye verdiği önemin farkındayız. Türk şirketlerinin Pakistan'da doğrudan yatırımlarının 2 milyar ABD dolarını aşması, Pakistan ekonomisine duydukları güvenin de açık bir göstergesidir. Arçelik, Albayrak Grubu, Anadolu Grubu, Zorlu Grubu, Limak, Türk Hava Yolları ve Hayat Grubu gibi önde gelen Türk firmaları, binlerce kişilik istihdam oluşturarak önemli katkılar sağlamaktadır. Türkiye ve Pakistan, küresel meselelerde her zaman omuz omuza durmuştur.

Ortaklığımızın en güçlü alanlarından birisi de savunma sanayisidir. MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen ilk gemi olan PNS BABÜR Eylül 2023 ayında Pakistan donanmasına katılmıştır. Diğer üç geminin de en kısa zamanda teslim edilmesi planlanmaktadır. Pakistan'dan da Super Mushshak eğitim uçakları tedarik edilmiştir. 52 uçaktan 43'ü envantere girmiştir, 9 tanesi de bu yıl içerisinde tamamlanacaktır. Bu örnekler, ülkelerimizin güvenliğine yönelik derin güveni ve ortak kararlılığı yansıtmaktadır.

İş birliğimizin öne çıkan bir diğer alanı da müteahhitliktir. Türk müteahhitlik firmaları, Pakistan'da çoğunluğu ulaştırma, konut ve enerji altyapısında olmak üzere yaklaşık 3,5 milyar ABD doları değerinde 72 büyük projeyi başarıyla üstlenmiştir. İlişkilerimizi derinleştirmeye yönelik güçlü iradeye sahip olmamız, firmalarımızı cesaretlendirecektir.

Ticaretimizi enerji, madencilik, turizm, altyapı ve müteahhitlik gibi alanlarda çeşitlendirerek çok daha ileriye taşıyabiliriz. İkili ekonomik ve ticari ilişkilerimiz hak ettiği seviyeye ulaşmalıdır. Bu doğrultuda yeni iş birliği alanları geliştirmeli ve hızla uygulamaya koymalıyız. Teknik heyetlerimizin titiz çalışmasıyla hazırlanan KEK Protokolü, önümüzdeki dönemde hangi alanlara yoğunlaşmamız gerektiğini açıkça göstermektedir. Bu protokol çerçevesinde, ticaret, ulaştırma, enerji, sanayi, KOBİ'ler, tarım, finans, eğitim, medya, bilgi ve iletişim teknolojileri, sağlık, kültür ve sosyal hizmetler gibi alanları kapsayan iş birliği başlıkları üzerinden karşılıklı anlayış ve ortak çıkarlarımızı güçlendirerek iş birliğimizi daha da geliştireceğiz."