Türkiye ve Mısır Arasında Dostluk Maçları Düzenlenecek

? Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Türkiye ile Mısır arasında Milli takımlar ve kulüpler düzeyinde dostluk ve ?kardeşlik maçları organize etmek istediklerini söyledi.

Büyükelçi Şen,? Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği binasında düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamasının açılışında konuştu.

Sporun dostluğu kuvvetlendirdiğini ifade eden Şen, "Milli takımlar ve kulüpler ?düzeyinde Türkiye ile Mısır arasında dostluk ve kardeşlik maçları organize etmek istiyoruz." dedi.

Mısır'ın İsmailliye kentinde düzenlenen atletizm yarışmalarına katılan 50 Türk sporcuyu ziyaret ettiğini aktaran Büyükelçi Şen, Mısır'ın genç ve dinamik nüfusuyla geleceği parlak bir ülke olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Şen ayrıca, Mısırlı sporcu Adem ?Asil'in Türk bayrağı altında dünya jimnastik şampiyonu olduğunu dile getirerek "Asil, ortak ?gururumuzdur." dedi.