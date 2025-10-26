Haberler

Türkiye ve Azerbaycan İş Adamları Bakü'de Buluştu

Türkiye ve Azerbaycan İş Adamları Bakü'de Buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Azerbaycan'da Türk iş insanlarıyla bir araya gelerek Türkiye-Azerbaycan ekonomik işbirliğini vurguladı. Özellikle Türk iş insanlarının başarılı projelerine dikkat çekildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Aydın, Azerbaycan temasları kapsamında Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) tarafından düzenlenen etkinliğe katılarak Türk iş insanlarıyla görüştü. Etkinliğe Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği müşavirleri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda iş insanı katıldı.

Programda TÜİB'in faaliyetleri, projeleri ve Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik işbirliğine katkıları hakkında sunum yapıldı.

Etkinlikte konuşan Aydın, Azerbaycan'da faaliyet gösteren birçok Türk iş insanının başarılı projelere imza attığına bizzat tanık olduğunu belirtti.

Aydın, şunları kaydetti:

"Azerbaycan–Türkiye ilişkileri stratejik ve kardeşlik bağları üzerine kurulmuştur. Hem Azerbaycanlı hem de Türkiyeli iş insanlarından oluşan TÜİB, bu ilişkilerin ekonomik alanda gelişmesine büyük katkı sağlıyor. TÜİB'in çalışmaları takdire şayandır. Liderlerimiz arasındaki yakın ilişkiler iki ülkenin iş dünyasına da olumlu yansıyor. Azerbaycan Türkiye'nin Asya ve Orta Asya'ya, Türkiye ise Azerbaycan'ın Batı'ya açılan kapısıdır. İki devlet, bir millet olarak artık bir güç merkezine dönüşmüş durumdayız ve Karabağ Zaferi bunun en açık göstergesidir."

TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat ise yaptığı konuşmada, TÜİB'in iki kardeş ülke arasında ekonomik ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde kararlılıkla çalıştığını vurguladı.

Büyükfırat, "Amacımız her iki ülkenin ekonomisine hem üretim hem de istihdam açısından değer katmak, ortak gelişim ve ilerlemeye hizmet etmektir." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, TÜİB'e yeni katılan üyelere plaket takdim edildi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Özgür Özel Çağlayan'da konuştu: Hüseyin Gün itirafçı oldu, 'İngiliz ajanıyım' dedi

Özel: Soruşturmada Hüseyin Gün itirafçı oldu, "İngiliz ajanıyım" dedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Faik Çetiner son yolculuğuna uğurlandı

Duayen gazeteci son yolculuğuna uğurlandı
112'yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu

Eve giren ekipler emekli astsubayı bu halde buldu
Nilay'ı sokak ortasında 15 kurşunla katletti! Görüntüler kan dondurdu

Nilay'ı sokak ortasında 15 kurşunla katletti! Görüntüler kan dondurdu
20 yıllık hayal gerçek oldu! Köylüler Ermenistan sınırına Türk bayrağı dikti

Bir köyün 20 yıllık hayali gerçek oldu! Komşu ülkeden bile görünüyor
Gazeteci Faik Çetiner son yolculuğuna uğurlandı

Duayen gazeteci son yolculuğuna uğurlandı
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
45 dakika 9 kişi oynayan Bandırma rakibine geçit vermedi

45 dakika 9 kişi oynadılar, rakiplerine geçit vermediler
5 maçtır kazanamayan RAMS Başakşehir, Antalyaspor'a patladı

5 maçtır kazanamayan RAMS Başakşehir, Antalyaspor'a patladı
Türkiye'den çekilen PKK tarihi kararı böyle duyurdu

PKK tarihi adımı bu videoyla duyurdu! Silahlarıyla geldiler
AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorum

AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum
İlkay Gündoğan'ın sahalara geri döneceği maç belli oldu

Sahalara dönüş tarihi belli oldu! Dev maçta oynayacak
Savcılara mülke el koyma yetkisi mi verildi? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Savcılarla ilgili iddia infial yarattı! Beklenen açıklama geldi
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.