Türkiye Plastik Atık Çalıştayı: Geri Kazanım Hedefleri ve Sıfır Atık Stratejileri

Sıfır Atık Vakfınca Türkiye'nin plastik kirliliğiyle mücadele ve döngüsel ekonomi hedeflerine katkı sunmak için düzenlenen "Türkiye Plastik Atık Çalıştayı"nda çeşitli oturumlar yapıldı.

Toplam 17 bakanlık ile bunların plastik döngüsünün farklı aşamalarında görev ve sorumluluk üstlenen yaklaşık 50 genel müdürlük, başkanlık ve bağlı kuruluşunun katılımıyla düzenlenen çalıştay bir otelde devam ediyor.

Üst Düzey Değerlendirme Oturumu kapsamındaki "Plastik Döngüsünde Ulusal Politikalar ve Sektörel Dönüşüm" başlıklı, moderatörlüğünü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp'in yaptığı oturumda, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan yer aldı.

Oturumun açılış konuşmasını yapan Bakan Yardımcısı Demiralp, plastik kirliliğiyle mücadelede artık sadece çöp toplamaktan veya geri dönüştürmekten ibaret olmadığını gördüklerini söyledi.

Demiralp, üretim, tasarım, tüketim ve yeniden kullanımı, devasa yaşam döngüsünün tüm aşamalarıyla bir araya getirmeye çalıştıklarını dile getirerek, "2017 yılında Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde başlamış olan Sıfır Atık Hareketi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından da 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilmiştir ve artık sıfır atık dünyaya mal olmuştur. Uluslararası alanda bilinirliği artmıştır. Sayın Hanımefendi'nin liderliği bize bu konuyla alakalı inanılmaz derecede güç veriyor." dedi.

Bu projenin hayata geçirilmesiyle birlikte artık geri kazanım oranını yüzde 38 seviyesine yükselttiklerini anlatan Demiralp, "Hedefimiz de gayet net. Geri kazanım oranını 2035'te yüzde 60 seviyesine, 2053'te de net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda inşallah yüzde 70 seviyesine çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.

"Bu oturumda çıkan sonuçların hepsi Antalya'da bizim elimizi çok güçlendirecek."

Demiralp, oturumdaki konu başlıklarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlıkların mevcut politikaları ve stratejileri, uygulamaları, ulusal hedefler ile sektörel dönüşüm alanları arasındaki ilişkiler, atık oluşumunun ve kirliliğin azaltılmasına yönelik çalışmalar, kaynak verimliliği, eko-tasarım, geri dönüşüm ve ikincil hammadde kullanımı, sektörün üretim, ihracat, istihdam ve rekabetçilik boyutları, tarımsal plastikler, gıda güvenliği ve insan sağlığı, mikro ve nanoplastiklere dair araştırma, izleme ve risk değerlendirmeleri, plastik ithalatı, ihracatı, denetim, izlenebilirlik ve çevresel güvenlik, teknoloji, dijital izlenebilirlik, yenilikçilik ve finansman imkanları, kamu, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplumlar arası iş birliği alanları, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve yeni politika seçenekleriyle alakalı bilgiler vereceğiz. İnşallah bu oturumda çıkan sonuçların hepsi Antalya'da bizim elimizi çok güçlendirecek."

İlk oturumda, bakan yardımcıları tarafından sürdürülebilir ham madde üretimi, eko-tasarım, sürdürülebilir ürün ve ambalaj geliştirme, kaynak verimliliği, temiz üretim, endüstriyel simbiyoz ile plastik sanayisinde yeşil dönüşüm, ihracat ve rekabet gücü ele alındı.

İkinci oturum

"Plastik Döngüsünde Yerel Uygulamalar ve Değerlendirme Perspektifleri" başlıklı Valiler Oturumu, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir'in moderatörlüğünde yapıldı.

Cangir, burada yaptığı konuşmada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sıfır atık konusunda başat rolü oynadığını söyledi.

Bakanlıklara düşen rolleri sahada ve alanda hayata geçiren, çok büyük ölçüde bunların yürütülmesini kontrol edenlerin valiler olduğuna dikkati çeken Cangir, "Onlar kendi illerinden bu konularda örnekler sunacaklar. Belki uygulamada yaşadıkları zorluklardan, merkezi yönetime düşen, bizlerden, merkezi yönetimden bekledikleri şeylere vurgu yapacaklar. Kendi illerinde bu konuda yaptıklarını bizlerle paylaşma imkanı bulacaklar. Tabii bu konuda paylaşım yapmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü en iyi uygulamaların iller vasıtasıyla birbirleri arasında yaygınlaştırılmasıyla, bu uygulamaların tüm Türkiye sathında uygulama imkanı bulacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Güvenli şehirler inşa etmek istiyoruz"

Bakan Yardımcısı Cangir, sonraki nesillere iyi bir tabiat ve gelecek bırakma zorunda olduklarını anlattı.

"Şehirlerimize vermek istediğimiz vizyonun şu an düşündüğüm zaman aklıma gelen 4 tane temel unsuru var." diyen Cangir, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde bu 4 unsur da gerçekten birbirinden önemli. Birincisi, güvenli şehirler inşa etmek istiyoruz. İkincisi afetlere karşı dirençli şehirler inşa etmek istiyoruz. Tabii AFAD kapsamında yine bizlere, İçişleri Bakanlığımıza ve valilerimize düşen önemlilikte sorumluluklar var. Aynı zamanda üretken şehirler inşa etmek istiyoruz. Kalkınmayla çevreyi dengeleyen, birbirinin alternatifi gibi görmeyen ama üretkenlikten de taviz vermeyen şehirler inşa etmek istiyoruz. Dördüncüsü de çevreye duyarlı şehirler inşa etmek istiyoruz."

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Adana Valisi Mustafa Yavuz, Mersin Vali Yardımcısı Faik Arıcan da oturumda yer aldı.

Valiler ve yardımcıları illerinde yaptıkları sıfır atıkla ilgili uygulamalarını anlattı.

Çalıştay, oturumlar ve kapanış programıyla yarın da devam edecek.

Kaynak: AA