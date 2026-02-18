Tpao, Bulgaristan'da Shell ile Arama Faaliyetlerine Katılacak

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri'nin Bulgaristan'ın Karadeniz'deki deniz yetki alanında bulunan Khan Tervel Sahası'nda Shell ile arama faaliyetlerine katılacağını duyurdu. Bayraktar, "İlk etapta Shell ile 3 bin 800 kilometrekarelik 3B sismik çalışma gerçekleştirecek, çalışmanın ortaya koyacağı bulgulara göre bir sonraki aşamada arama kuyusu seçeneklerini değerlendireceğiz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri'nin (TPAO) yurt dışında büyüme stratejisi kapsamında Shell ile Bulgaristan'ın Karadeniz'deki deniz yetki alanında yer alan Khan Tervel Sahası'nda arama faaliyetlerine katılacağını duyurdu. Bayraktar, ilk etapta 3 bin 800 kilometrekarelik alanda 3 boyutlu sismik çalışma yürütüleceğini, elde edilecek bulgulara göre arama kuyusu seçeneklerinin değerlendirileceğini bildirdi.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli petrol şirketimiz Türkiye Petrolleri'ni yurt dışında büyütme stratejimiz doğrultusunda, İstanbul'da Shell ile iş birliği zincirimize yeni bir halka daha ekledik" ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'ın Karadeniz'deki deniz yetki alanında ve Türkiye'nin Sakarya Gaz Sahası'na yakın konumda bulunan Khan Tervel Sahası'nda, Shell'in operatörlüğünü üstlendiği arama ruhsatına TPAO'nun da dahil olduğunu bildiren Bayraktar, ilk aşamada Shell ile birlikte 3 bin 800 kilometrekarelik 3B sismik çalışma gerçekleştirileceğini aktardı. Bayraktar, paylaşımında şunları kaydetti:

"Çalışmanın ortaya koyacağı bulgulara göre bir sonraki aşamada arama kuyusu seçeneklerini değerlendireceğiz. Karadeniz'de kendi deniz yetki alanlarımızın dışında bir sahada bu ortaklığı kurarken denizlerde edindiğimiz tecrübe, güçlü gemi filomuz ve yetişmiş personelimiz bu iş birliğinin temel dayanaklarından biri oldu. TPAO'nun Karadeniz'deki tecrübesini, Shell'in küresel teknik birikimiyle buluşturan bu adımların bölgemizde enerji arz güvenliğine ve ülkemizin kurumsal kapasitesine somut katkı sağlayacağına inanıyorum."

Kaynak: ANKA