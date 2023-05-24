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Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Zonguldak Belediyesinin yeni makam aracı oldu

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Zonguldak Belediyesinin yeni makam aracı oldu

Güncel Haberler

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Zonguldak Belediyesinde yeni makam aracı olarak kullanılmaya başlandı.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Zonguldak Belediyesinde yeni makam aracı olarak kullanılmaya başlandı.

Zonguldak Belediye Meclisinde, Togg'un satın alınıp makam aracı olarak kullanılması oy çokluğuyla kabul edildi.

Belediye binası önüne getirilen "Gemlik mavisi" Togg'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra direksiyon başına geçen Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, gazetecilerle şehir turu yaptı.

Alan, gazetecilere, yerli ve milli gurur Togg'un resmi plakasıyla mesaisine başladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yerli ve milli aracımız olacak." dediği zaman buna yürekten inandıklarını ve güvendiklerini belirten Alan, "Bugüne kadar verdiği her sözü tutmuş bir Cumhurbaşkanımız var. Bugün de bunu canlı şekilde yaşamanın haklı gururunu, onurunu, mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Alan, Togg'un kentin, belediyenin, halkın aracı olmasını istediklerini belirterek, "Zonguldak'ın sokaklarında, asfaltında bu araç gezsin. Hamdolsun, bugün o günü yaşıyoruz. Artık kendi belediyemizin aracı. Herkese hayırlı olsun, emeğe geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

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Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Ömer Selim Alan Zonguldak Türkiye TOGG Güncel Haberler

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