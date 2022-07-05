Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Fırat, Türkiye-Polonya ilişkilerinin hızla geliştiğini söyledi

Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Fırat, Polonya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin hızla geliştiğini söyledi.

Polonya-Türkiye ilişkilerini AA muhabirine değerlendiren Fırat, Polonya'nın Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları alan ilk NATO ve Avrupa Birliği (AB) ülkesi olduğunu ifade etti.

Fırat, "Türkiye ve Polonya arasındaki ilişkiler her alanda hızla gelişmekte." dedi.

İkili ticari ilişkiler, Polonyalıların Türkiye turizmine katkısı ve savunma sanayisinde iş birlikleri üzerine konuşan Fırat, "2021'deki ticaret hacmimiz 9,3 milyar dolardı. 2022 sonunda 10 milyar dolarlık ticaret hacmini geçmeyi hedefliyoruz. İkili ticaret dengesi ülkemizin lehine seyretmekte." diye konuştu.

Fırat, yıl sonuna kadar bir milyondan fazla Polonyalının Türkiye'yi ziyaret edileceğinin öngörüldüğünü, mevcut durumda hedefe yakın olduklarını belirtti.

Fırat, Polonya'da eylülde düzenlenecek Savunma Sanayi Fuarı'na Türkiye'nin lider ülke olarak katılacağını belirterek, "Gerek Polonyalılara, gerek bölge ülke temsilcilerine ülkemizin savunma sanayi ürünlerinde geldiği noktayı ilk elden gösterebilecek ve bu alanda pazar payımızı yükseltebileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl Polonya'yı ziyaret etmesinin beklendiğini söyleyen Fırat, ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki ilk yüksek düzeyde stratejik konsey toplantısının gerçekleşmesinin temenni edildiğini sözlerine ekledi.