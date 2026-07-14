600 akademisyenden Türkiye'nin yol haritası raporu

Cihannüma Derneği Genel Başkanı ve Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Selim Cerrah, yaklaşık 4 yıl süren çalışmalar sonucunda hazırlanan "Türkiye Raporu: Öngörüler, Teklifler ve Çözümler"in, toplumun farklı alanlarındaki sorunlara yönelik çözüm önerileri sunan bir yol haritası niteliği taşıdığını belirtti.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Cihannüma Derneği ve İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği (AYBİR) işbirliğinde yapılan "Türkiye Raporu: Öngörüler, Teklifler ve Çözümler"in lansmanı 17 Temmuz'da düzenlenecek.

Selim Cerrah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, raporun yaklaşık dört yıllık çalışmanın ürünü olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin farklı üniversitelerinde görev yapan yaklaşık 600 akademisyenin katkısıyla bugüne kadar 28 ayrı çalıştay düzenlediklerini dile getiren Cerrah, yapay zekadan sağlığa, tarımdan su yönetimine, aileden gençliğe, dijitalleşmeden yükseköğretime kadar toplumun farklı kesimlerini ilgilendiren sorunları ele aldıklarını aktardı.

İlk çalıştayı Gaziantep'te göç konusunda gerçekleştirdiklerini anlatan Cerrah, Suriye'deki iç savaşın ardından Türkiye'nin yoğun bir göç dalgasıyla karşı karşıya kaldığını, çalıştayda bu sürecin oluşturduğu sosyal risklerin, uyum politikalarının ve gönüllü geri dönüş süreçlerinin kapsamlı şekilde ele alındığını söyledi.

Cerrah, "Amacımız, Türkiye'nin farklı alanlardaki sorunlarını tespit etmek ve bunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmekti." dedi.

Hazırlanan raporlarda hem Türkiye'deki vatandaşların hem de göç etmek zorunda kalan insanların karşılaştığı sorunlara yönelik kısa, orta ve uzun vadeli çözüm önerileri geliştirdiklerini belirten Cerrah, çalıştay sonuçlarını kitaplaştırarak ilgili bakanlıklar ve kurumlarla paylaştıklarını dile getirdi.

Cerrah, farklı alanlarda hazırlanan 28 raporu daha sonra ortak bir metinde bir araya getirdiklerini ifade ederek, "Farklı üniversitelerden 600 akademisyenin hazırladığı rapor için toplumun gündelik hayatını doğrudan ilgilendiren ve çözüm bekleyen meseleler üzerinde yoğunlaştık. Hazırladığımız ortak raporla politika yapıcılara ve uygulayıcılara bir yol haritası sunuyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla düzenlenecek lansmanda raporun kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Cerrah, önerilerinin tartışılmasını ve geliştirilmesini de önemsediklerini kaydetti.

Çalışmaları topluma karşı bir sorumluluk anlayışıyla yürüttüklerini vurgulayan Cerrah, "Bu ülkenin imkanlarıyla yetiştik. Bu topraklardan alacaklı değil, bu topraklara borçlu olduğumuzu düşünüyoruz. Çalışmayı devletimize, milletimize ve insanlığa karşı borcumuzu yerine getirebilmenin bir vasıtası olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Raporda eğitime yer verildi

Raporda eğitim başlığının önemli yer tuttuğunu dile getiren Cerrah, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni önemsediklerini söyledi.

Geçmişten bugüne uygulanan eğitim anlayışının ağırlıklı olarak materyalist bir zeminde şekillendiğini savunan Cerrah, yeni eğitim yaklaşımının Türkiye'nin tarihi ve medeniyet birikimiyle uyumlu nesiller yetiştirilmesine katkı sağlayacağını düşündüklerini dile getirdi.

"Sağlık Sanayi Başkanlığının kurulmasını teklif ediyoruz"

Sağlık alanında ise altyapı bakımından önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Cerrah, "sağlık okuryazarlığı", "sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi" ve "sağlık hizmetlerinin daha etkin kullanılması" gibi başlıklarda çeşitli öneriler geliştirdiklerini kaydetti.

Sağlık sanayisinin geleceğine ilişkin de ayrı bir çalıştay düzenlediklerini aktaran Cerrah, entegre bir sağlık sanayi organize bölgesi kurulmasını önerdiklerini, bu önerinin hayata geçirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Bunun da ötesinde sağlık alanında daha güçlü ve koordineli bir yapıya ihtiyaç bulunduğunu belirten Cerrah, "Raporda, Sağlık Sanayi Başkanlığının kurulmasını teklif ediyoruz. Kendi bütçesi olan, sağlık teknolojileri, ilaç, tıbbi cihaz ve diğer alanları tek çatı altında koordine edecek böyle bir yapının, Türkiye'nin hem cari açığının azaltılmasına hem de ihracat kapasitesinin artırılmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.

"Bilgi üretimi geleceğin en temel meselelerinden biridir"

Yükseköğretimde bilgi üretimi ve yapay zekaya ilişkin de iki ayrı çalıştay gerçekleştirdiklerini anlatan Cerrah, bu alanda hazırlanan çalışmaların kitaplaştırıldığını belirtti.

Bilgi üretiminin geleceğin dünyasında belirleyici unsur olacağını dile getiren Cerrah, yapay zekanın sunduğu imkanların değerlendirilmesi gerektiğini ancak eleştirel yaklaşımın korunmasının önem taşıdığını ifade etti.

Cerrah, "Raporda yapay zekaya da yer verdik. Yapay zekayı yok sayamayız ancak ortaya koyduğu bütün verileri mutlak gerçeklik olarak da göremeyiz. Bilgiyi nasıl üreteceğimiz ve bunu insanlığın yararına nasıl sunacağımız geleceğin en temel meselelerinden biridir." diye konuştu.

Tarım, hayvancılık, su yönetimi ve çevre politikalarının da raporun önemli başlıkları arasında yer aldığını belirten Cerrah, özellikle su kaynaklarının korunmasının gelecek açısından stratejik önem taşıdığına dikkati çekti.

Cihannüma Derneği Genel Başkanı Cerrah, gelecekte su yönetimi, tarımsal üretim ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına yönelik politikaların daha fazla önem kazanacağını, bu alanlarda da kapsamlı çözüm önerileri hazırladıklarını söyledi.

Hazırlanan raporun yalnızca Cihannüma Derneğinin internet sitesinde yayımlanmayacağını aktaran Cerrah, aynı zamanda yüksek sayıda basılarak kamu kurumları, karar alıcılar ve ilgili paydaşlarla da paylaşılacağını sözlerine ekledi.