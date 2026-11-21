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Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Mustafa Türker Arı, Türkiye- Gürcistan arasında üst düzey ziyaretlerin sonraki dönemde de devam edeceğini belirterek, "Stratejik ortaklığımızın liderler diplomasisiyle gelişmekte olmasından her iki ülke halklarının memnuniyet duyduğunu müşahede etmekteyiz." dedi.

Arı, Türkiye- Gürcistan ilişkilerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Arı, Türkiye ve Gürcistan arasında son dönemde üst düzey görüşmelerin yoğunlaştığını, eylül ayında yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmaları çerçevesinde Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiğini hatırlattı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili'nin bir araya geldiğini belirten Arı, görüşmelerde ilişkilerin stratejik boyutunun vurgulandığını ve gelinen aşamadan memnuniyet duyulduğunun dile getirildiğini söyledi.

Arı, iki ülke arasında üst düzey ziyaretlerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirterek, "Stratejik ortaklığımızın liderler diplomasisiyle gelişmekte olmasından her iki ülke halklarının memnuniyet duyduğunu müşahede etmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin her geçen gün geliştiğini aktaran Arı, Türk iş insanlarının Gürcistan'a yoğun ilgilerinin devam ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Somut iki örnek vereyim. Geçtiğimiz hafta içinde Elektrik-Elektronik İhracatçıları Birliği heyeti Gürcistan'ı ziyaret ettiler. Önceki hafta ise Samsun'dan bir ticaret heyetimiz Tiflis'te temaslarda bulundular. İş insanlarımız Gürcistan'da düzenlenen fuarlara katılıyorlar. Gürcistan'daki olumlu ekonomik ortam, iş insanlarımız için önemli fırsatlar sunuyor. Yatırımlarımızın ve ticaretimizin artırılması bakımından iş insanlarımızın sık sık Gürcistan'daki muhataplarıyla irtibat kurmalarında yarar görüyorum. Bu bağlamda Tiflis Büyükelçiliği olarak hem bilgi paylaşımı, hem de irtibatların sağlanması bakımından gerekli her tür girişimi ve kolaylığı sağlamaya hazırız."

"Abhazya'nın İzolasyonuna Son İnisiyatifi"nin son dönemdeki faaliyetleri

Arı, "Abhazya'nın İzolasyonuna Son İnisiyatifi"nin son dönemdeki faaliyetleri bağlamında Türkiye-Gürcistan ilişkilerinin mevcut durumunu değerlendirerek, Türkiye'nin Gürcistan'ın 1991'de yeniden bağımsızlığını kazanmasının ardından Gürcistan'ı ilk tanıyan ülkeler arasında yer aldığını hatırlattı.

Gürcistan'ın Türkiye'nin stratejik ortağı, yakın komşusu ve kadim dostu olduğunu belirten Arı, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, Gürcistan'ın uluslararası tanınmış sınırları çerçevesinde egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü ikili ve çok taraflı platformlarda desteklemeye gelmiştir. Ülkemizin bu yöndeki ilkeli tutumunun değişmesi söz konusu değildir. 1999 İstanbul Görüşmeleri'ne de ev sahipliği yapan ülkemiz, Güney Kafkasya'daki ihtilafların her zaman barışçıl yollarla çözümünden yana olmuştur."

Kaynak: AA