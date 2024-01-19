Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, 2023 Yılının Kareleri oylamasına katıldı

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin 2023 yılı boyunca yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan seçkiyi inceleyen Büyükelçi Musa, "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki 147 fotoğrafı değerlendirdi.

Büyükelçi Musa, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetin etkilediği illerde çekilen fotoğraflardan oluşan "Deprem: Umut" özel kategorisinde oyunu, Aydın Arik'in Diyarbakır'da yıkılan binadaki arama ve kurtarma çalışmaları sırasında çektiği "Ha gayret" başlıklı fotoğrafına verdi.

Fotoğrafın seferberlik, dayanışma ve yardımlaşma duygusunu uyandırdığını vurgulayan Musa, "Bu fotoğraf, bizim millet olarak zor zamanda nasıl birlik olduğumuzu yansıtıyor. Polisi, askeri, kurtarma görevlisi ve vatandaşıyla ortaya konulan seferberlik ruhunu yakalayan bir an." ifadesini kulandı.

"Bombalar altında" ve "Kardeşe son dokunuş"

Musa'nın, "Gazze: Kanıt" özel kategorisindeki seçimi, Ali Jadallah'ın İsrail'in savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ndeki el-Rimal Mahallesini bombalayarak sivil binaları ve konutları tahrip etmesine tanıklık eden "Bombalar altında" başlıklı fotoğrafı oldu.

Bu kategorideki fotoğrafların, Gazze'de sivillere yönelik ayrım gözetmeyen saldırıların yol açtığı insani trajediyi belgelediğini ifade eden Musa, vicdanlarda derin izler bırakan karelerin, uluslararası hukuk önünde de kanıt niteliği taşıdığını vurguladı.

Musa, aynı seçkide Mustafa Hassona'nın çektiği, AA foto muhabiri Ali Jadallah'ın, bu kez fotoğrafı çeken değil fotoğrafın konusu olduğu, İsrail ordusunun Gazze'nin Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda ailesine ait evin yerle bir olmasının ardından, enkaz altındaki kardeşinin cansız bedeninin elini öptüğü, "Kardeşe son dokunuş" başlıklı fotoğrafı da "çarpıcı ve yürek burkucu" olarak niteledi.

Musa'nın "Haber" kategorisindeki seçimi, Osmancan Gürdoğan'ın, Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST için havalanan Bayraktar Akıncı İnsansız Hava Aracı'nı "Süper Ay" ile görüntülediği "Dolunay ve Akıncı" oldu.

Musa, "Çevre ve Yaşam" kategorisinde oyunu, Hamit Yalçın'ın Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Uluabat Gölü'nün kıyısında küçük bir yarımada üzerinde yer alan Gölyazı Mahallesi'ni bulutların arasından doğan güneşin yarı aydınlığında karesine aldığı "Masal ülkesi" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

'Musa'nın "Spor" kategorisinde Dursun Aydemir'in, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı yendiği final maçının ardından şampiyonluk zaferini kutladığı anları ölümsüzleştiren "Dünyanın sultanları" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

Tüm fotoğrafların beğeniyi hak ettiğini vurgulayan Mihusa, AA foto muhabirlerini tebrik etti.