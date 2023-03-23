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Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ertaş, Kral Charles'a güven mektubunu sundu

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Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ertaş, Kral Charles'a güven mektubunu sundu

Türkiye'nin yeni Londra Büyükelçisi Koray Ertaş, Kral 3. Charles'a güven mektubunu sundu.

Türkiye'nin yeni Londra Büyükelçisi Koray Ertaş, Kral 3. Charles'a güven mektubunu sundu.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Ertaş, Kral Charles'a güven mektubunu sunarak resmen görevine başladı.

Geçen hafta ülkeye gelen Ertaş, Birleşik Krallık'ta yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik ilk açıklamasında ikili ilişkileri geliştirmek için çalışacağını ve özellikle İngiltere'de okuyan öğrencilerin sorunlarıyla yakından ilgileneceğini söylemişti.

Kaynak: AA / Güncel

Kral Charles Twitter Türkiye Londra Güncel Haberler

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