Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu: 'Türkiye ve Katar'ın stratejik ortaklığı Orta Doğu'ya istikrar sağlıyor'

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Türkiye ve Katar arasındaki stratejik ortaklığın Orta Doğu'ya istikrar sağladığını söyledi.

Büyükelçi Göksu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doha ziyareti ve gerçekleştirilecek Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 11. Toplantısı'na ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'nda iki ülke arasında siyaset, ekonomi, ticaret, savunma, güvenlik, eğitim ve kültüre kadar birçok alanda yeni anlaşmaların imzalanacağını belirten Göksu, iki ülke arasında 2014 yılında en üst düzeyde koordinasyon ve işbirliğini sağlamak amacıyla kurulan Yüksek Stratejik Komitesi sayesinde birçok alanda ikili ilişkileri güçlendirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Katar ve Türkiye arasındaki iyi ilişkilerin sürdürülmesi noktasında bunun büyük önem arz ettiğinin altını çizen Göksu, komitenin şimdiye kadar imzalanan ve kabul edilen 107 anlaşma ve 10 ortak bildiriyle önemli başarılara imza attığını kaydetti.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başta olmak üzere birçok bakanın katılacağını aktaran Göksu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyaretinin ise iki ülke ilişkilerinde yeni bir tarihi aşama oluşturacağını ifade etti.

Gazze'de ateşkes anlaşmasının sorunsuz şekilde devam etmesi görüşülecek

Türkiye ve Katar'ın uzun süredir devam eden insani ve diplomatik girişimleri ve başarılı arabuluculukları sonucunda Gazze'de ateşkes anlaşmasına varıldığını hatırlatan Göksu, iki ülke arasındaki başarılı koordinasyon ve iyi ilişkilerin bölgesel istikrarı güçlendirdiğini söyledi.

Büyükelçi Göksu, "Türkiye, Katar ve Mısır'ın arabuluculuk çalışmalarının devamı olarak varılan Gazze'de ateşkes anlaşmasının sorunsuz bir şekilde devam etmesi ve uygun bir şekilde uygulanması için bu ziyaret büyük bir önem arz ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasında çok önemli roller oynadılar." diye konuştu.

Göksu, görüşmelerde Gazze'de kalıcı ateşkesin sorunsuz şekilde sağlanması ve Pakistan ve Afganistan arasındaki barış sürecinin ilerletilmesi konuları ele alınacağını kaydetti. Gazze'de kalıcı bir ateşkesin sağlanması için Türkiye ve Katar'ın gayretlerini artıracağını söyleyen Büyükelçi Göksu, "Katar ve Türkiye olarak hedefimiz, Gazze'deki ateşkesin kalıcı olması ve ateşkesi bozacak adımların atılmaması. Görüşmelerde Gazze'de ateşkes anlaşmasının sorunsuz şekilde devam etmesi görüşülecek" dedi.

"Türkiye ve Katar, yeni bir bölgesel vizyon inşa etti"

Türkiye ile Katar'ın, yalnızca ekonomik veya askeri işbirliği değil; aynı zamanda barış, istikrar ve insani diplomasiye dayalı yeni bir bölgesel vizyon inşa ettiğinin altını çizen Göksu, "Türkiye ve Katar stratejik ortaklığı Orta Doğu'ya istikrar sağlıyor" ifadesini kullandı.

Türkiye ve Katar'ın ortak hareket ederek bölgesel ve uluslararası platformlarda siyasi ve insani krizlere karşı arabuluculuk çalışmalarına devam edeceğini vurgulayan Göksu, şöyle devam etti:

"Bu iki ülkenin ortak diplomasi vizyonu, Orta Doğu'da ideolojik değil insani temelli bir arabuluculuk ekseni oluşturuyor. Katar ve Türkiye'nin stratejik ortaklığı sadece Gazze değil, Pakistan ile Afganistan arasındaki ateşkesin sağlanmasında da aktif rol oynadı. Afganistan ve Pakistan arasında Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda ateşkes sağlanması ve iki taraf arasında barış ve istikrarın güçlendirilmesi için mekanizmalar tesis edildi. Katar ve Türkiye'nin barışa adımları aynı zamanda bütün bir bölgenin istikrarına yönelik adımlar oluyor. Türkiye ve Katar her zaman taşın altına elini koyarak, tarih ve insanlık önünde büyük sorumlulukları alarak ve birtakım risklere girerek anlaşmalara öncülük ettiği için bütün bir bölge bu anlaşmalardan istifade edecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin öneminin altını çizen Göksu, "Hem iki ülke için hem bölge için hem de bütün insanlık için faydalı bir ziyaret olacağını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve Katar'ın bölgede ve dünyada daha istikrarlı bir gelecek için birlikte çalıştığını kaydeden Göksu, bölgesel barış ve güvenliğin desteklenmesi konusunda Türkiye ve Katar'ın, diyalog ve taraflar arasında uzlaşıyı teşvik eden tutumlarıyla krizlerin çözümüne aktif katkıda bulunduğunu dile getirdi.