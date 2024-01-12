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Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Heineken Lokpobiri'yle Görüştü

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Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Heineken Lokpobiri tarafından kabul edildi. Bayraktar, görüşmede Bakan Lokpobiri'ye tebriklerini ileterek, Türkiye ile Nijerya arasındaki enerji alanında işbirliği imkanlarını ele aldı.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Heineken Lokpobiri tarafından kabul edildi.

Büyükelçi Bayraktar, Petrol Kaynakları Bakanlığı binasında Lokpobiri'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Bayraktar, görüşmede, Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı olarak görevlendirilmesi nedeniyle Bakan Lokpobiri'ye tebriklerini iletti.

Görüşmede ayrıca Türkiye ile Nijerya arasındaki enerji alanında muhtemel işbirliği imkanları ele alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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