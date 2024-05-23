Türkiye, Mavi Bayrak sahibi ülkeler sıralamasında 3. sırada

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, "En çok mavi bayrak sahibi ülkeler sıralamasında dünya 3'üncülüğümüzü bu sene de koruyoruz. Bu istikrarlı başarımız elbette gurur verici ama birincilik hedefimiz yolunda da kararlılıkla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'nin mavi bayraklı plaj sayısında bu yıl da dünya üçüncülüğünü koruduğunu bildirdi.

Merkezi Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE tarafından açıklanan mavi bayrak ödülleri sıralamasında yakaladıkları istikrarlı başarının gurur verici olduğunu belirten Ersoy, birincilik hedefleri yolunda kararlılıkla ilerlediklerini kaydetti.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının işbirliğiyle sürdürdükleri başarılı çalışmalarla sayıyı her geçen yıl yükselttiklerini aktaran Bakan Ersoy, paylaşımında, bu yıl Türkiye'nin 16 plajında daha mavi bayrak dalgalanacağını ifade etti.

Bakan Ersoy, paylaşımında şunları kaydetti:

"Mavi Bayrak plajlarımıza çok yakışıyor. Ülkemizden bu yıl 567 plaj, 27 marina, 18 turizm teknesi ve 9 bireysel yat mavi bayrak almaya hak kazandı. En çok mavi bayrak sahibi ülkeler sıralamasında dünya 3'üncülüğümüzü bu sene de koruyoruz. Bu istikrarlı başarımız elbette gurur verici ama birincilik hedefimiz yolunda da kararlılıkla ilerliyoruz. Mavi bayraklı plaj sayımızı, Türkiye Çevre Eğitim Vakfının (TÜRÇEV) koordinasyonunda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının işbirliğiyle sürdürdüğümüz başarılı çalışmalarla her geçen yıl daha da yükseltiyoruz. Bu sene ülkemizin 16 plajında daha Mavi Bayrak dalgalanacak. Hayırlı olsun."

En çok mavi bayraklı plaj bu yıl yine İspanya

Dünyanın en çok mavi bayraklı plajına bu yıl yine İspanya sahip olurken, ikinciliği Yunanistan elde etti. Türkiye'nin üçüncü olduğu listede İtalya dördüncü, Fransa da beşinci sırada yer aldı.

Bu yıl Türkiye'nin, İstanbul'da 3, Balıkesir'de 3, Aydın'da 3, Antalya'da 2, Muğla'da 2, İzmir'de 1, Çanakkale'de 1, Tekirdağ'da 1, Bursa'da 1, Kırklareli'nde 1 ve Yalova'da 1 plajı daha Mavi Bayrak aldı. Geçen sene mavi bayraklı plaj listesinde bulunan Sakarya, Düzce ve Edirne'nin ise bu sene listede yer almaması nedeniyle mavi bayraklı plaj sayısındaki artış 16 oldu.

Geçen yıl mavi bayraklı 551 plajı bulunan Türkiye'de, Samsun, Mersin, Kocaeli, Bartın, Ordu, Zonguldak ile Van, mavi bayrak sayısı değişmeyen iller oldu.

Antalya ise bu yıl 233 plaj ile Türkiye'nin en çok mavi bayrak sahibi şehri olurken, Muğla 112 plaj ile ikinci, İzmir 64 plaj ile üçüncü sırada yer aldı. Balıkesir, Aydın, Samsun, Çanakkale, Mersin, Kocaeli ve Tekirdağ ise İzmir'in ardından sırasıyla en çok mavi bayraklı plaja sahip olan iller arasında bulundu.

50 ülkede uygulanıyor

Türkiye'de Mavi Bayrak programı, Avrupa Birliği'nin 1987 yılını çevre yılı ilan etmesiyle başlatıldı. Halk sağlığını korumayı, çevre eğitimi ve bilinçlendirme faaliyetleriyle bunu devam ettirmeyi hedef alan program Türkiye'de 1993 yılında uygulamaya konuldu.

Program kapsamında, mavi bayraklı plajlar 33, marinalar 38, turizm tekneleri 51 ve bireysel yatlar 4 kriter ile 16 davranış kuralına göre incelemeye alınıyor.

Plajlarda sezon içerisinde 15 gün arayla yüzme suyu analizlerinin yapılması, atık su arıtma tesislerinin uygunluğu, hassas doğal alanların korunması, cankurtaran ve ilkyardım malzemeleri bulundurulması, acil durum planı, engelli olanakları, atıkların ayrıştırılması, çevre eğitimi ve bilgilendirme zorunlu kriterleri bakımından inceleniyor.

Marinalar ve turizm tekneleri de kurumsal sosyal sorumluluk ve vatandaş eğilimi açısından değerlendiriliyor.

TÜRÇEV koordinasyonunda yürütülen mavi bayrak programı, dünyada Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE koordinasyonunda 50 ülkede uygulanıyor.