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Türkiye Kent Konseyleri Birliğinde devir teslim

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Türkiye Kent Konseyleri Birliğinde devir teslim

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Türkiye Kent Konseyleri Birliği 14. dönem başkanlığını devraldı.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Türkiye Kent Konseyleri Birliği 14. dönem başkanlığını devraldı.

"Cumhuriyetin Yüzüncü Yılı'nda, Katılımın Yüzü Cumhuriyetin Kalbinde" başlığıyla Ankara Kent Konseyinde düzenlenen devir teslim töreni sonrasında, depreme karşı kent konseylerinin dayanışması, afetlere hazırlık ve müdahalede kent konseylerinin rolü konularının ele alındığı oturumlar gerçekleştirildi.

Katılımcılar, Kahramanmaraş merkezli ilk depremin saati 04.17'yi temsilen 4 dakika 17 saniyelik konuşmalar yaptı.

Toplantıya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

Halil İbrahim Yılmaz Kent Konseyi Türkiye Ankara Güncel Haberler

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