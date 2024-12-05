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Türkiye Kamu-Sen, memur ve emekli maaşlarına yeni yıl için talep ettikleri artış oranını duyurdu

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Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memur ve emeklilere yapılacak maaş zammının kamu alacaklarına uygulanan yüzde 43,93 oranına eşitlenmesini talep etti. 2025 yılı merkezi yönetim bütçesinin önemine dair değerlendirmelerde bulunan Kahveci, mevcut maaş artışlarının, çalışanların alım gücünü artırmadığını ve ek zam yapılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Memur ve emeklilere en azından kamu alacaklarına uygulanan yüzde 43,93 oranına eşit bir zam belirlenmelidir." dedi.
Kahveci, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 2025 yılı merkezi yönetim bütçesin ve maaş zamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Önder Kahveci, TBMM gündemindeki 2025 bütçesinin, gelir ve harcamaların belirlenmesinin yanı sıra, memur ve emekli maaşlarının kesinleşmesi açısından da büyük önem taşıdığına dikkati çekti.
Bütçede kamu çalışanlarına ve emeklilere ayrılacak kaynağın yetersiz olduğunu öne süren Kahveci, şunları kaydetti:
"Memurlar ve emekliler, devletin hedeflediği enflasyon oranının bile altında bir maaş zammı alacaklardır. 2023'te gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda memur ve emekli maaşlarına 2025 yılı için yüzde 6 artı 5'lik bir artış öngörülmüştü. Ancak bu artış, çalışanlar ve emekliler adına umut verici bir geleceği işaret etmemektedir. Aralık ayında gerçekleşecek enflasyonla birlikte memur ve emekli maaşları biraz daha eriyecek ve kamu çalışanları 2024 yılını da zararla kapatmış olacaktır."

Türkiye Kamu-Sen: Memur ve emekli maaşlarına yeni yıl için talep ettikleri artış oranını duyurdu

"REFAH PAYI VERİLMELİDİR"

Kamunun 2025'te kendi alacaklarına yüzde 43,93 zam yapmayı planladığını ifade eden Kahveci, Orta Vadeli Program'da (OVP) ise 2025'te TÜFE'nin en iyi ihtimalle yüzde 17,5, ekonomik büyümenin ise yüzde 4 olacağının tahmin edildiğini aktardı.

Bütçede kamu çalışanları ve emekliler adına bir revizyon yapılması gerektiğini söyleyen Kahveci, enflasyon farkıyla memur ve emeklilere sıfır zam verildiğinin tescillendiğini savunarak, şöyle devam etti: TBMM'de yapılacak bütçe görüşmelerinin, yalnızca planlanan rakamlar üzerinden değil, aynı zamanda gerçekleşen rakamlar üzerinden değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu çerçevede, memur ve emeklilere en azından kamu alacaklarına uygulanan yüzde 43,93 oranına eşit bir zam belirlenmelidir. Kamu çalışanlarına, geçmiş dönemde yaşanan kayıpların telafisi için ek zam yapılmalıdır. Kamu çalışanları ve emeklilerin alım gücünün yükseltilmesi için refah payı verilmelidir.

Türkiye Kamu-Sen: Memur ve Emeklilere En Az Yüzde 43,93 Zam Talebi

"ÇİFTE STANDARDIN GİDERİLMESİ EN BÜYÜK BEKLENTİMİZ"

"Türkiye Kamu-Sen olarak memurlarımızın alamadığı bayram ikramiyesinin ödenmesi için yıllardır dile getirdiğimiz taleplerimizi bir kez daha yineliyoruz." diyen Kahveci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vergi politikalarının adil bir şekilde yeniden şekillendirilmesi, gelir dilimlerinin ekonomik gerçeklere uygun şekilde yükseltilmesi ve gelir vergisi oranının ücretliler açısından yüzde 15 seviyesinde sabitlenmesi bizim vazgeçilmez talebimizdir. 2008 sonrasında göreve başlayan memur daha fazla prim ödemekte ama bu tarihten önce göreve başlayan memurdan daha az emekli maaşına hak kazanmaktadır. Bu nedenle hükümetin 'Emekli Yılı' olarak ilan ettiği 2024 yılı bitmeden 5510 sayılı kanundan kaynaklı bu çifte standardın da mutlaka giderilmesi en büyük beklentimizdir."

Türkiye Kamu-Sen, memur ve emekli maaşlarına yeni yıl için talep ettikleri artış oranını duyurdu
Kaynak: AA / Ömer Olcay - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGökhan Ccc:

yalan en son hükumet ne derse o olur bide talep iletmişler zahmet olmus

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