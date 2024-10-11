Türkiye ile Sırbistan arasında 11 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan Sarayı'nda Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'nın ardından anlaşmaların imza törenine katıldı. Törende iki ülkenin ilgili bakanlıkları ve kurumları arasında 11 belgeye imza konuldu.

EKONOMİDEN ENERJİYE, SPORDAN MEDYAYA

Bu kapsamda iki ülke arasında "Afet ve Acil Durum Yönetimi ile Çalışma, İstihdam ve Sosyal Güvenlik Alanlarında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı imzalandı. Sırbistan Ekonomi Bakanlığı ile Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Mutabakat Zaptı'nın imzalandığı törende, Enerji Dönüşümü Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'na imza konuldu. Sırbistan Spor Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında Mutabakat Zaptı, Gençlik Alanında Mutabakat Zaptı ile Medya ve Enformasyon Alanında Mutabakat Zaptı imzalandı.

BELGRAD İLE GAZİANTEP KARDEŞ ŞEHİR OLDU

Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkındaki protokole ilişkin değişikliklere yönelik kararına imza atıldı.