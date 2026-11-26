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Suriye'nin Halep ilindeki elektrik sorununun, Türkiye'den satın alınan elektriğin miktarının 500 megavata çıkarılmasıyla çözülmesi ve kent genelinde 24 saat kesintisiz elektrik sağlanması amaçlanıyor.

Suriye Elektrik Şirketi ile Türkiye'nin TAYAŞ şirketi arasında, Halep F400 trafo merkezine ulaşan 400 kilovoltluk elektrik bağlantı hattının rehabilitasyonu konusunda anlaşma sağlandı.

Halep ilinde elektrik sorununun, Türkiye'den satın alınan elektriğin 500 megavata çıkarılmasıyla büyük ölçüde giderilmesi hedefleniyor. 400 kilovoltluk bağlantı hattının ilk aşaması tamamlanırken, çalışmaların ardından kentin tamamına elektrik sağlanması planlanıyor.

Yaklaşık 6 aydır devam eden rehabilitasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla Halep'in Türkiye elektrik şebekesine yeniden bağlanması ve kentin 24 saat kesintisiz elektrikle beslenmesi hedefleniyor.

Elektrik bağlantı hattı ile Halep F400 trafo merkezindeki rehabilitasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Suriye elektrik sistemine deneme amaçlı 50 megavat enerji verildi. Kademeli olarak artırılan enerji miktarı 250 megavata ulaştı.

Elektrik Dağıtım Merkezi Müdürü Mahmud el-Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye Elektrik Şirketi ile Türkiye'nin TAYAŞ şirketi arasında Halep F400 trafo merkezine ulaşan 400 kilovoltluk bağlantı hattının yenilenmesi konusunda anlaşma sağlandığını, hattın tamamen yenilendiğini ve trafo merkezindeki çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Projenin iki aşamadan oluştuğunu aktaran Hasan, ilk aşamada bağlantı hattı ile Halep F400 trafo merkezinin bir bölümünün rehabilitasyonunun tamamlandığını ve Türkiye hattı üzerinden 250 megavat elektrik enerjisi alınmaya başlandığını kaydetti.

Söz konusu satın alınan enerjiyle Halep F, Sahur ve Halep A trafo merkezlerine elektrik sağlandığını belirten Hasan, sanayi bölgesindeki Şeyh Neccar ve Halep W trafo merkezlerinin ise Suriye elektrik şebekesine bağlı kalmaya devam ettiğini aktardı.

Halep'e 24 saat elektrik sağlanması hedefleniyor

Halep F400 trafo merkezinin tamamen rehabilite edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildiren Hasan, bu kapsamda 300 megavat kapasiteli bir transformatörün hazırlandığını belirtti.

Bu aşamanın tamamlanmasıyla Türkiye üzerinden alınan elektrik miktarının 500 megavata çıkarılacağını aktaran Hasan, böylece Halep kentinin ve ilinin tamamına enerji sağlanacağını ifade etti.

Hasan, projenin elektrik kesintilerinin azaltılmasına katkı sunmasının ve Halep'e 24 saat kesintisiz elektrik sağlanmasına yardımcı olmasının beklendiğini kaydetti.

Halep'in elektrik şebekesi Türkiye üzerinden beslenecek

Halep'in Türkiye'ye coğrafi yakınlığı ve iki ülke arasında elektrik bağlantı hatlarının bulunması nedeniyle kentin enerji ihtiyacının bir bölümünün Türkiye üzerinden karşılandığını belirten Hasan, "İlk aşamada Halep'in elektrik şebekesi Suriye şebekesinden tamamen ayrılarak Türkiye şebekesi üzerinden beslenecek." diye konuştu.

Hasan, gelecek dönemde Halep'in diğer illerle elektrik bağlantısını sağlamak amacıyla 400 kilovoltluk yüksek gerilim iletim hatlarının rehabilite edilebileceğini, böylece Halep üzerinden diğer illere de elektrik aktarılmasının mümkün olabileceğini ifade etti.

Halep'te yaşayan vatandaş Muhammed Abdüllatif de elektrik hizmetlerinin geçmişe kıyasla daha iyi durumda olduğunu ve giderek iyileştiğini belirterek, Türk şirketlerinin elektrik sektörüne yatırım yapmasıyla bu alandaki gelişmelerin hızlanmasını umduklarını söyledi.

Elektriğin günlük yaşamın temel ihtiyaçlarından biri olduğuna dikkati çeken Abdüllatif, fabrikalar, sanayi tesisleri, konutlar ve sokakların aydınlatılması için elektriğin vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

Elektrik hizmetlerinin iyileşmesinin halkı rahatlatacağını belirten Abdüllatif, faturalandırma konusunda İdlib'de uygulanan kartlı sisteme benzer bir yöntemin değerlendirilebileceğini dile getirdi.

İdlib'deki uygulamada vatandaşların kartlarına ihtiyaç duydukları miktarda bakiye yükleyebildiğini aktaran Abdüllatif, "Örneğin 100 veya 200 liralık yükleme yapılabiliyor. Herkes kendi tüketimine göre istediği miktarda bakiye yüklüyor." dedi.

Halep'te yaşayan Muhammed Neccar ise bağlantının ardından elektrik hizmetlerinin belirgin şekilde iyileştiğini ve elektrik geriliminin 215 volta kadar yükseldiğini söyledi.

Suriye'de ilk kez böyle bir elektrik gerilimi gördüğünü belirten Neccar, kentin doğu kesimlerinde daha önce sık sık elektrik kesintileri yaşandığını, bağlantının sağlanmasıyla bu bölgelerde de elektrik hizmetlerinin başlangıçta önemli ölçüde iyileştiğini ifade etti.

Ancak şebekenin mevcut yükü taşıyamaması ve elektrik kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle kesintilerin yeniden başladığını aktaran Neccar, termik santrallerin bulunduğu bölgelerde de henüz giderilmemiş arızalar bulunduğunu kaydetti.

Neccar, buna rağmen Halep'in batı kesimlerinde elektrik hizmetlerinin oldukça iyi olduğunu ve kesintisiz elektrik sağlandığını dile getirdi.

Kaynak: AA