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Türkiye 'buz' kesti, Antalyalı çiftçi don nöbetine başladı

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Türkiye 'buz' kesti, Antalyalı çiftçi don nöbetine başladıANTALYA Örtü altı tarımın merkezi Antalya'nın Kumluca ilçesinde sıcaklık değerlerinin sıfır dereceye yaklaşması ile birlikte sera üreticileri don nöbeti tutmaya başladı Ülke genelinde baharı andıran günlerden sonra havaların soğuması...

Türkiye'buz' kesti, Antalyalı çiftçi don nöbetine başladı

ANTALYA Örtü altı tarımın merkezi Antalya'nın Kumluca ilçesinde sıcaklık değerlerinin sıfır dereceye yaklaşması ile birlikte sera üreticileri don nöbeti tutmaya başladı

Ülke genelinde baharı andıran günlerden sonra havaların soğuması ile birlikte örtü altı sebze üreticileri don nöbeti tutmaya başladı. Gün içinde seralarının içinde yakacakları odunları hazırlayan çiftçiler, güneş batınca da derecelerin sıfır dereceye yaklaşmasından sonra seraların içindeki sobaları yakıyorlar. Hazırlık sürecini anlatan üretici Durmuş Töngüç; "Gece olunc seralarımızın içindeki sobalarımızı yakıyoruz. Ürünlerimizi don vurmaması için mücadele ediyoruz" dedi. Ortaköy Mahalle Muhtarı Halime Kaya; "Hayatın her alanında olduğu gibi seralarda da erkeklerle birlikte don nöbeti tutuyoruz. Burası bizim ekmek kapımız" dedi.

Üretici Gamze Kırdal ise; "Seralarımızdaki ürünleri don vurmaması için erkelerle birlikte don nöbeti tutuyoruz" dedi. Üretici Mehmet İnanç; "İnsan gücünün yetmediği yerlerde makine gücü kullanıyoruz. Akşama kadar odunlarımızı hazırlıyoruz. Gece olunca da sobalarımızı ateşliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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