'Türkiye Beslenme Saati' projesi Konya ve Antalya'da tanıtıldı

Beylikdüzü Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Türkiye Beslenme Saati' projesi, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Konya ve Antalya'da tanıtıldı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 'Yerelin kısıtlı imkanlarıyla hayata geçirdiğimiz bu projenin Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde devlet projesi haline gelmesi en büyük temennimiz' dedi.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından hayata geçirilen ' Türkiye Beslenme Saati' projesi, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Konya ve Antalya'da tanıtıldı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Yerelin kısıtlı imkanlarıyla hayata geçirdiğimiz bu projenin Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde devlet projesi haline gelmesi en büyük temennimiz" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından Türkiye'ye yayılan 'Beslenme Saati' projesi, Konya ve Antalya'da tanıtıldı. Selvi Kılıçdaroğlu, Başkan Çalık ve eşi Zehra Çalık, Konya ziyareti kapsamında ilk olarak Konya Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve Çalık daha sonra Seydişehir Boyalı Köyü'nde tarım işçileri ile bir tekstil fabrikasındaki kadın çalışanlar ve Seydişehir Abdallar Mahallesi sakinleri ile buluştu.

Konya ziyaretinin ardından Antalya'ya hareket eden Kılıçdaroğlu ve Çalık'a; Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek eşlik etti. İlk olarak Hurma Çiçek Üretim Tesisi ve Sera Alanı'nı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Çalık ve Böcek; daha sonra Yenigün Kreşi'nde çocuklarla buluştu. Muratpaşa Belediyesi Kadın Kooperatifleri ile İsmet İnönü Parkı Kadın Kooperatifi'nin kadın çalışanları ile de bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve Çalık, kadınlarla sohbet ederek ürettikleri ürünleri inceledi.

Kadın, genç ve çocukları önceleyen projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydeden Başkan Çalık, şunları söyledi:

"DEVLET PROJESİ HALİNE GELMESİ EN BÜYÜK TEMENNİMİZ"

"İçinden geçtiğimiz ekonomik krizden en çok etkilenen anneler ve çocukları oluyor. Bizler de hem annelerin yükünü hafifletmek hem de çocuklarımızın yoksunluk duygusunu yaşamaması için bu projeyi hayata geçirdik. Sayın Genel Başkan'ımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi 'Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek.' Yerelin kısıtlı imkanlarıyla hayata geçirdiğimiz bu projenin Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde devlet projesi haline gelmesi en büyük temennimiz."