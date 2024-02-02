Türkiye Barolar Birliğinde 21. Yüzyılda Barış Hakkı Sempozyumu düzenlendi

Türkiye Barolar Birliğince (TBB) Ankara'da "21. Yüzyılda Barış Hakkı" konulu sempozyum gerçekleştirildi.

TBB Av. Özdemir Özok Kongre Merkezi'nde yapılan sempozyuma, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Güney Afrika'nın Ankara Büyükelçisi Dipuo Letsatsi-Duba ve TBB Başkanı Erinç Sağkan'ın yanı sıra milletvekilleri ve hukukçular katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Büyükelçi Mustafa, Filistin davasının, hukuk ve insani açıdan "hak" ve kendilerinin milli davası olduğunu söyledi.

Bugün İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 119. günü olduğunu dile getiren Mustafa, "Ölüm Gazze'nin her tarafını kuşatmış, kurşunla ve açlıkla." dedi.

İsrail'in bütün insanlığa ve uluslararası hukuka rağmen "kalleşçe katliamı" sürdürdüğünü vurgulayan Mustafa, bugüne kadar Gazze'de 27 binden fazla kişinin öldürüldüğünü ve 70 bin yaralının olduğunu dile getirdi.

Mustafa, Gazze'nin altyapısının yüzde 70'inin tahrip edildiğini, elektrik ve su altyapısının zarar gördüğünü, 2 milyon kişinin yerlerinden ve yurtlarından olduğunu, cadde ve çadırlarda kaldığını ifade etti.

Büyükelçi Mustafa, bu saldırıların durdurulması, yardımların Gazze'ye girmesi ve Gazze'de normal yaşama dönülmesi için tüm hukukçuların ve insanların harekete geçmesi gerektiğinin altını çizerek, "Bugün savaşı durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım. Bu soykırımı durdurmak gerekir." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria ve Kudüs'ü hedef aldığına işaret eden Mustafa, "Yerleşimciler İsrail askerinin desteğiyle bütün zulümlerine ve katliamlarına devam etmektedir." dedi.

Güney Afrika'ya İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanına (UAD) açtığı dava için teşekkür eden Mustafa, İsrail'in kendisini kanunların üstünde gördüğünü, uluslararası hukuka saygı duymadığını belirtti.

Mustafa, "1948'den bu yana İsrail aleyhine binden fazla kararın" verildiğini ancak İsrail'in bunlara aldırış etmediğini anlatarak, "Çünkü Birleşmiş Milletler onlara sahip ve destek çıkıyor ve ondan destek alıyor." diye konuştu.

Büyükelçi Mustafa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür." sözünü hatırlattı.

Çatışmayı bitirmek için siyasi görüşmelerin de sürdüğünü kaydeden Mustafa, bunun tek çözümünün "işgali bitirmek" ve "Filistin devletini kurmak" olduğunu söyledi.

Mustafa, her şeye rağmen "hür Filistin devletini" kurmak istediklerini vurgulayarak, "Geri adım atmayacağız çünkü haklıyız ve birçok hür ülke arkamızda." dedi.

Büyükelçi Mustafa, Filistin'e destekleri nedeniyle Türkiye ve Türk halkına teşekkür etti.

"Filistin halkı özgür olana kadar mücadelemiz devam edecek"

Açılış konuşmalarının ardından sempozyumun 1. oturumuna geçildi.

Burada konuşan Güney Afrika'nın Ankara Büyükelçisi Letsatsi-Duba da ülkesinin İsrail aleyhine UAD'ye açtığı "soykırım davası"na giden süreci anlattı.

Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Nelson Mandela'nın, ülkesi bağımsızlığını kazandığında söylediği "Güney Afrika'nın özgürlüğü, Filistinliler özgür olana kadar devam edecektir." sözlerini hatırlatan Letsatsi-Duba, "Filistin halkı özgür olana kadar mücadelemiz devam edecek." dedi.

Büyükelçi Letsatsi-Duba, İsrail aleyhine dava açmalarının sonuçlarının olacağını bildiklerini kaydederek, "Çünkü sıradan bir ülke değil bu (İsrail). Bu ülkeyi dünyanın büyük ağabeyleri destekliyor. Dolayısıyla başımızı bıçağa uzatmış gibi olduk." ifadelerini kullandı.

Letsatsi-Duba, Güney Afrika'nın UAD'ye sunduğu argümanlar karşısında İsrail'in yapacak başka bir şeyi olmadığını, "kuyruğunu kıstırıp dönüp gideceğini" belirtti.

İsrail'in "argümanlarının arasına alakasız şeyler" koyduğunu aktaran Büyükelçi, İsrail'in savlarının hukuki değerinin olmadığını, uluslararası hukukta da hiçbir standardı karşılamadığını söyledi.

Büyükelçi Letsatsi-Duba, UAD'ye göre "İsrail'in etkili tedbirlerin alındığını göstermesi, tahribatın durdurulduğuna ilişkin kanıt sunması" gerektiğini kaydetti.

"Nihayetinde İsrail'in gidip cevap vermesi gerektiği bir dava ortaya çıktı"

Letsatsi-Duba, "İsrail bu (ihtiyati tedbir) kararları hiçbir şekilde uygulamanın yanına yamacına yaklaşmış değil. Divanın bu kararlarını uygulama niyeti göstermiyor. Tam tersi aslında. Tırmandırmaya devam ediyor, bombalamalar devam ediyor. Yardımlara geçit verilmiyor." diye konuştu.

İsrail'in UAD'ye rapor sunması için iki haftanın kaldığını belirten Letsatsi-Duba, "Adalet Divanı aslında temel olarak İsrail'in soykırım sözleşmesini ihlal ettiğini tespit etmiş durumda. Uluslararası Adalet Divanını bu konuda alkışlamak lazım. Nihayetinde İsrail'in gidip cevap vermesi gerektiği bir dava ortaya çıktı. Yıllardır bu soykırım faaliyetlerini hem Gazze'de hem Batı Şeria'da devam ettirdikten sonra Adalet Divanı dedi ki artık bu bir davadır, kabul ettim, İsrail de karşıma gelsin cevap versin." değerlendirmesini yaptı.

Letsatsi-Duba, "Filistin çocukları hürriyetini kazanana ve İsrail hükümeti tarafından bu düşmanlık ortadan kalkana kadar asla çabalarımızı durdurmayacağız." ifadesini kullandı.

Oturumun sonunda Büyükelçi Letsatsi-Duba'ya plaket takdim edildi.