Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı İstanbul'da başladı

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 10'uncu Toplantısı, İstanbul'da başladı.

Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 10'uncu Toplantısı için Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili İstanbul'da bir araya geldi. Çırağan Sarayı'ndaki toplantı öncesinde ikili görüşmeler gerçekleştirildi, ardından aile fotoğrafı çekildi ve üçlü toplantıya geçildi. Toplantıda Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki mevcut iş birliğinin gözden geçirilmesi, gelecek döneme ilişkin ortak çalışma alanlarının değerlendirilmesi planlanıyor. Görüşmelerde "Bölgesel Gelişmeler, Dış Politika Meseleleri ve Güney Kafkasya'da İş Birliği", "Ulaştırma, Bağlantısallık ve Bölgesel Transit Ağlarının Güçlendirilmesi" ile "Enerji Güvenliği, Ticaret ve Ekonomik İş Birliğinin Derinleştirilmesi" başlıkları ele alınacak. Toplantının ardından üç bakanın katılımıyla ortak basın toplantısı düzenlenmesi ve açıklamaların saat 15.00 sıralarında yapılması öngörülüyor.

FİDAN'IN GÜNDEMİNDE BÖLGESEL İSTİKRAR VE ORTA KORİDOR VURGUSU

Bakan Fidan'ın toplantıda, jeopolitik belirsizliklerin, ekonomik kırılganlıkların ve güvenlik sınamalarının arttığı bir dönemde Güney Kafkasya'nın stratejik öneminin daha da yükseldiğine dikkat çekmesi bekleniyor. Fidan'ın, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü iş birliği mekanizmasının bölgede istikrar ve refahı destekleyen sonuç odaklı bir platform olduğunu vurgulayacağı belirtiliyor. Fidan'ın ayrıca son yıllarda küresel tedarik zincirlerinde yaşanan dönüşüm, enerji arz güvenliği tartışmaları ve değişen jeoekonomik dinamikler doğrultusunda Orta Koridor'un öneminin arttığına işaret etmesi bekleniyor. Bu kapsamda Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı başta olmak üzere bölgesel ulaştırma projelerinin güçlendirilmesi, lojistik ağların geliştirilmesi ve taşımacılık imkanlarının artırılmasının ortak öncelikler arasında bulunduğunu ifade edeceği kaydedildi. Enerji alanında bugüne kadar hayata geçirilen stratejik projelerin yalnızca üç ülkeye değil, daha geniş bölgenin enerji güvenliğine de katkı sağladığını vurgulaması beklenen Fidan'ın, enerji ve sürdürülebilir bağlantısallık alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi ile eşgüdümün önemine dikkat çekeceği belirtildi. Fidan'ın ayrıca Güney Kafkasya'da kalıcı barış, istikrar ve normalleşmenin bölgesel refah açısından stratejik önem taşıdığını vurgulaması, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Güney Kafkasya, Karadeniz ve çevre bölgeler üzerindeki etkilerine değinerek ihtilafın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabaların desteklenmesi gerektiğini ifade etmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı